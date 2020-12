El kirchnerismo avanza en la Cámara Federal: nombrará a un abogado de CFK y a un juez denunciado por la Corte

Los tribunales de Comodoro Py (Foto: Franco Fafasuli)

El Consejo de la Magistratura de la Nación comenzará hoy a reconfigurar la Cámara Federal de Comodoro Py, uno de los tribunales más importantes para el poder . El Consejo aprobará esta mañana el regreso del juez Eduardo Farah a la Cámara y el jueves hará lo mismo con el concurso público para cubrir una de las vacantes que hay en el tribunal. El elegido es Roberto Boico, abogado de la vicepresidenta Cristina Kirchner en una de sus causas penales.

Por la Cámara Federal pasan todas las causas que involucran a funcionarios públicos y empresarios. Allí se resuelven procesamientos, sobreseimientos y detenciones. Sus jueces definen qué causas pasan a juicio y cuáles se cierran. Es un lugar con poder que mira todo el poder.

El kirchnerismo ha sido crítico con ese tribunal. Allí se confirmaron todos los procesamientos de Cristina Kirchner y las detenciones de varios ex funcionarios, con la denominada “doctrina Irurzun” de por medio. Tres de sus actuales cuatro jueces fueron el centro de esas críticas: Martín Irurzun -reelecto hace un mes por decimoprimera vez de manera consecutiva como presidente de la Cámara-, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, trasladados allí durante el gobierno de Mauricio Macri y cuyos lugares por decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación están bajo concurso. El cuarto juez es Mariano Llorens, designado durante el macrismo por concurso público.

Bruglia, Llorens, Irurzun y Bertuzzi, los actuales jueces de la Cámara Federal (Adrián Escandar)

Quedan dos lugares en la Cámara. Si no pasa nada extraño serán ocupados por Farah y Boico.

La Comisión de Selección del Consejo se reunirá hoy en sesión virtual para tratar el pedido de Farah de regresar a la Cámara Federal. El juez ya estuvo allí desde 2008 hasta 2018. Se fue tras una fuerte embestida del macrismo. Farah confirmó el procesamiento y liberó a los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa en la causa “Oil Combustible”. Por ese fallo fue denunciado por la Corte Suprema en el Consejo y penalmente por el macrismo . La salida que se encontró para descomprimir fue su traslado primero a un Tribunal Oral en lo Penal Económico y luego al Tribunal Oral Federal 2 de San Martín, donde está actualmente.

Pero la Corte dijo en su fallo de principios de noviembre que los traslados no son permanentes, sino momentáneos y que esos lugares deben ir a concurso público. Farah dijo en su nota ante el Consejo que no va a concursar para seguir en el tribunal de San Martín y que quiere volver a la Cámara. También que fue víctima de un “ataque virulento e injusto” para que deje Comodoro Py y que todas las denuncias que recibió fueron desestimadas.

La comisión de Selección aprobará -con un dictamen que presentó Diego Molea, representante en el Consejo de las universidades y un aliado del oficialismo- y lo remitirá al Poder Ejecutivo para que con un decreto devuelva a Farah a Comodoro Py. Lo hará con los votos del oficialismo y también se espera que el de los jueces Ricardo Recondo y Juan Manuel Culotta, que suelen estar más cerca de la oposición. Luego pasará al plenario del cuerpo. Así Farah volverá a la Sala II de la Cámara y la compartirá con Irurzun y Bruglia.

Quien se opone al regreso de Farah es el macrismo. El diputado del PRO ante el Consejo Pablo Tonelli presentó una nota para que se desestime el pedido. Dijo que para que Farah vuelva a la Cámara Federal primero debe cubrirse por concurso el cargo que deja. Además de lo jurídico, el macrismo tiene, sobre todo, motivos políticos para no querer que Farah vuelva.

Eduardo Farah

Por la Cámara Federal deben pasar muchas investigaciones que involucran a funcionarios del gobierno anterior. El Correo Argentino, la mesa judicial, concesiones viales, peajes, parque eólicos. Y todos recuerdan que Farah fue empujado por ese gobierno a irse. Su regreso era inesperado por todos. El macrismo no solo sacó a Farah de la Cámara. También a Eduardo Freiler, por juicio político, y a Jorge Ballestero que renunció. Ballestero firmó con Farah el fallo “Oil Combustible”. El entonces oficialismo los consideraba jueces K.

El sexto lugar de la Cámara -también en la Sala II- está destinado a Boico. El plenario del Consejo se reunirá el jueves y entre los temas que tiene para tratar está el concurso público para cubrir una vacante en el tribunal. Ya están los votos para aprobar la terna conformada por: 1) el juez en lo Penal Económico Diego Amarante, 2) Boico, 3) el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla -el gobierno ya lo propuso para ser juez federal y electoral de La Plata- y en la lista complementaria el también magistrado en lo Penal Económico Pablo Yadarola, el defensor oficial Federico Feldtmann y la secretaria de la Cámara Federal Ivana Quinteros. Eso pasa al Poder Ejecutivo donde se elige a uno de los postulantes y envía su nombre al Senado para su aprobación.

Ese nombre será el de Boico. Es el abogado de Cristina Kichner desde febrero de 2018 en la causa por la firma del memorándum con Irán. También es el defensor de Oscar Parrilli, ex secretario General de la Presidencia y actual senador nacional. Boico ya conoce Comodoro Py. En julio de 2015 la mayoría del kirchnerismo en el Consejo lo designó conjuez de la Cámara Federal de Casación Penal -una instancia superior a la de la Cámara Federal-, lo que generó una disputa política con la oposición.

“Boico dio un muy buen examen, salió segundo en el concurso que se hizo todo durante el macrismo por lo nadie puede decir que se lo ayudó. Puede gustar o no pero se ganó el derecho de estar en la terna. Después lo que elija el Poder Ejecutivo ya es otra cosa y con una sola vacante no hay más lugares para negociar con la oposición” , le dijo a Infobae un integrante del Consejo que no es del oficialismo.

Roberto Boico

En el organismo también recuerdan que no es la primera vez que Boico queda en terna. Ya lo hizo en otros cinco concursos, en los cuáles en dos estuvo primero, y actualmente está en los primeros lugares en otros cuatro concursos. Pero nunca lo designaron. Eso ocurrió durante el macrismo que lo relegó -el Poder Ejecutivo tiene la facultad de elegir a cualquiera de la terna- por ser el abogado de Cristina Kirchner. En el Consejo rememoran pero lo mismo pero al revés ocurrió con Ignacio Rodríguez Varela. Ex secretario del fiscal José María Campagnoli e hijo de Alberto Rodríguez Varela, ex ministro de Justicia del genocida Jorge Videla, Rodríguez Varela quedó durante el kirchnerismo en muchas ternas para ser juez y fiscal. Pero por ideología y por trabajar con Campagnoli nunca lo eligieron. Cuando llegó Macri al gobierno que lo nombró juez de la Cámara del Crimen.

Cuando la terna de la Cámara Federal llegue al Poder Ejecutivo deberá enviar el nombre de Boico del Senado. La expectativa es si su designación tendrá un trámite rápido porque el Poder Ejecutivo llamó a sesiones extraordinarias en el Congreso hasta fines de febrero y uno de los temas que habilitó fue el nombramiento de jueces.

La de Farah y Boico serán las primeras llegadas a la Cámara Federal. Pero para más adelante -difícil aventurar tiempos en un año electoral pero el oficialismo seguro le imprimirá ritmo- se espera que ocurra lo mismo con los lugares de Bruglia y Bertuzzi. El concurso ya se abrió y si bien los jueces adelantaron que se inscribirán nadie apuesta a que si quedan en la terna el gobierno de Alberto Fernández los elija. Por lo que habrá nuevas caras en la Cámara.

El concurso para cubrir los traslados de Bruglia y Bertuzzi es el 461 y la inscripción para los que quieran participar es desde el 2 al 8 de febrero próximo. El Consejo ya fijó que el examen escrito será el 26 de febrero.

