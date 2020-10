Hugo Moyano respaldó al Gobierno, criticó a Macri y minimizó las marchas de “mujeres bien vestidas y alimentadas”

Después de que los trabajadores camioneros participaran de la caravana de la leatad en la 9 de Julio, Hugo Moyano dio una conferencia de prensa (Maximiliano Luna)

“Con la movilización de hoy quisimos transmitir nuestro respaldo al Gobierno en su conjunto, en general. Desde el presidente hasta la vicepresidenta; los diputados, los senadores, todos son nuestro gobierno” , señaló hoy Hugo Moyano durante una conferencia de prensa que ofreció en la sede de SMATA luego de celebrarse la caravana de la lealtad sobre la avenida 9 de Julio.

“Quisimos demostrar el inmenso apoyo que tiene de la mayoría de los trabajadores, que aunque estén pasando por necesidades difíciles no dejan de reconocer el esfuerzo que está haciendo el Gobierno para salir adelante de la situación que nos dejó el gobierno anterior y la pandemia ”, arremetió en líder camionero en alusión a la gestión de Mauricio Macri.

Admitió que la situación económica y social es muy compleja pero insistió en que confía en las políticas que está llevando adelante el presidente Alberto Fernández: “Muchos se quejan, claro que no estamos bien. Esta pandemia nos está perjudicando. Pese a todo eso, creo que dentro de todo el esfuerzo que hace el Gobierno a través del Presidente y todo su equipo están tratando de solventar esta situación que es muy pero muy complicada”.

La conferencia de prensa que encabezó Moyano se realizó en la sede de SMATA (Maximiliano Luna)

Y para compensar ese esfuerzo, desde Camioneros quisieron hacerle una gran demostración de apoyo, movilizando a miles de trabajadores esenciales como lo son los colectiveros, los recolectores de residuos y los repartidores de alimentos y bebidas, entre otros.

Consultado acerca de si el Presidente le pidió que cancelara la caravana por temor a que se produzcan contagios masivos, Moyano aclaró: “El Presidente no nos pidió nada. Si lo hubiera hecho, lo hubiéramos dicho. Él sabía que se iba a hacer esta marcha pero a mí no me dijo absolutamente nada”.

Dio a entender que este grupo de trabajadores que él representa están en todo su derecho de expresarse como ya lo hicieron otros sectores que se manifestaron en contra del Gobierno y de la cuarentena. “Cuando a las marchas salen las señoras bien alimentadas y de buena ropa a decir todo lo que dicen no les presto atención”, sentenció con picardía Moyano desacreditando su reclamo.

Durante su exposición fue muy crítico con el ex presidente Macri y recordó que encabezó un gobierno que “endeudó a los argentinos y no se sabe dónde está la plata”.

El líder camionero dijo que el objetivo de la movilización fue demostrarle su apoyo al Gobierno

Y agregó: “Un desastre hicieron y hoy hablan como si acá no hubiera pasado nada. Sinceramente a veces uno no quiere ofender a nadie pero da vergüenza escucharlo y verlo de la forma en que se expresa desconociendo, ignorando o tratando de ocultar el desastre que hizo en cuatro años”. Para Moyano, “el 90 por ciento de los males que tiene el país es responsabilidad de Macri”.

A su turno, el flamante titular del Sindicato de Peones de Taxis, Jorge Luis García, también fue muy duro con la gestión del ex presidente. “Nuestro sector fue muy perjudicado, perdimos más de 15 mil trabajadores. Hace dos meses que asumí y estamos comprometidos en participar en este espacio y estar al lado de Moyano. Es un sector que está vapuleado por app piratas que vienen del exterior que se llevan todos los viajes en la Capital y otros sectores del país. Vamos a trabajar para que el gremio vuelva a resurgir y tenga los 30 afiladas que tenía años atrás”, sentenció.

Su declaraciones hicieron que Moyano sacara a flote la pelea que mantiene el empresario Marcos Galperín, CEO de Mercado Libre, quien decidió radicarse en Uruguay tras la vuelta del peronismo a la Casa Rosada. “Lo mismo que hicieron con Uber quieren hacer con Mercado Libre: quitarle todo derecho al trabajador y que trabaje como un esclavo. Esto es lo que los gremios del transporte no vamos a permitir”, remarcó con firmeza el líder camionero.

"El 90% de los problemas que tiene el país son responsabilida de Macri", dijo Moyano

Por su parte, el titular del Sindicato de Canillitas, Omar Plaini, fue el único que manifestó su disconformidad con algunos aspectos del gobierno de Fernández al repudiar la creación de NODIO, el organismo oficial que busca juzgar la conducta y los criterios editoriales de los medios, decidiendo que es bueno o malo para la sociedad.

“En esta fecha trascendente queremos recordar que Perón siendo secretario de Trabajo y Prevención firmó en el 45 los estatutos del peón rural, los canillitas y los periodistas. Quienes nacimos en una casa peronista y hoy celebramos este día, defendemos el derecho a la información porque Juan Perón les dio a los periodistas el derecho colectivo de asociarse. Defendemos ese periodismo y no el de las fake news”, enfatizó Plaini.

