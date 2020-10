Imputaron al ex diputado Ameri por el delito de exhibiciones obscenas

Diputado está con una chica durante la sesión de diputados

El fiscal federal Eduardo Taiano impulsó una investigación contra el ex diputado nacional por el Frente de Todos Juan Ameri por el delito de exhibiciones obscenas. Ameri fue diputado nacional hasta que se difundió que en la sesión de la Cámara realizada por Zoom el 24 de septiembre pasado apareció besando los pechos de su pareja.

Un día después de la sesión que llevó a la salida Ameri, un abogado se presentó ante la Secretaría General en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires y lo denunció por el delito de exhibiciones obscenas.

La denuncia fue girada por incompetencia a la justicia federal y le tocó por sorteo al juzgado federal 6 que estuvo a cargo de Rodolfo Canicoba Corral hasta su renuncia. Al frente de ese juzgado está la jueza María Eugenia Capuchetti quien tiene bajo investigación el caso en el que interviene el fiscal Taiano.

Ex diputado Juan Ameri

Taiano pidió varias medidas de prueba al impulsar la investigación. Solicitó que se certifique una causa radicada en el juzgado federal 12, producto de una presentación de un denunciante serial. La denuncia que le tocó a Taiano es del 25 de septiembre, en cambio la que está en el juzgado 12 se presentó el 28 de septiembre.

El fiscal pidió también que la Cámara de Diputados envíe al juzgado la grabación de la sesión del 24 de septiembre pasado. Y también que se remita las copia de lo actuado por la Comisión Especial de Diputados que se formó para investigar la conducta de Ameri. El fiscal quiere saber si se tomó alguna medida disciplinaria en contra de quien fuera diputado nacional por la provincia de Salta.

Fiscal federal Eduardo Taiano (Maximiliano Luna)

“Acá estamos muy mal, con mi pareja estamos muy mal. En todo el interior del país la conexión es muy mala. Estaba sesionando, se cayó internet, justo mi pareja salió del baño y le pregunté cómo le quedaron las prótesis, se hizo hace diez días una operación de implantes mamarios. ‘Mirá, quedaron bien, qué se yo, pero mirá, esta no bajó, y mirá las cicatrices’. ¿Te puedo dar un beso?, le digo, y le di un beso en la teta, eso es todo, no es más que eso, es una situación que tiene que ver con la vida privada de las personas, estaba convencido de que no tenía internet, y cuando volvió internet me reconectó automáticamente ” fue la explicación que dio Ameri luego de que se hiciera pública y se viralizara la escena.

Lo realizado por Ameri tuvo consecuencias políticas. Fue suspendido primero y luego invitado a presentar su renuncia a la Cámara de Diputados de la Nación.

El texto de renuncia que Ameri le envió al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa fue el siguiente: “ Ante el hecho de público conocimiento, me dirijo a Usted para pedir disculpas por mi conducta durante la sesión especial remota del día 24 de septiembre del corriente. No fue de ningún modo mi intención faltar el respeto a esta Honorable Cámara, a mis pares diputados y diputadas, ni al pueblo salteño que me eligió. Consciente de la responsabilidad que mi cargo representa, pongo a disposición mi renuncia como diputado nacional y seguiré trabajando por mi querida provincia de Salta y para que Argentina se ponga de pie”.

La aceptación de la renuncia de Ameri contó con el apoyo del oficialismo y de la oposición, por eso reunió 224 votos a favor y apenas uno en contra. Hubo tres abstenciones. Alberto Fernández se había referido al caso horas después de sucedido: “Lo que ocurrió con (Juan) Ameri degrada la democracia. Es algo indignante. Cuando lo vi no sabía si reír o llorar”, había dicho el presidente.

Ante la renuncia de Ameri asumió en su reemplazo la salteña Alcira Figueroa quien admitió que lo sucedido “era previsible” porque el ex diputado tenía denuncias por acoso sexual. Figueroa relató que “cuando algunas compañeras expresaron lo que había pasado con él en redes sociales, nosotros como parte del Partido de la Victoria hablamos con nuestras autoridades porque no estábamos de acuerdo que asuma y nos dijeron que no había una denuncia formal, y que no había pruebas contundentes, con lo cual tenía que asumir” . Atribuyó el respaldo que tuvo Ameri para asumir como diputado a “vicios y prácticas de la vieja política”.









