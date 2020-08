Santiago Cúneo anunció la construcción del movimiento nacionalista y su candidatura presidencial: “El gobierno de Alberto Fernández es la continuidad del macrismo”

El periodista Santiago Cúneo (Crédito: Santiago Saferstein)

El periodista Santiago Cúneo lanzó en las últimas horas una nueva agrupación política y anunció que será candidato a presidente en el 2023. “Vamos a dar batalla por el control del modelo y el gobierno. Comenzamos la construcción del movimiento nacionalista en Argentina”, anunció en su programa en Canal 22.

En diálogo con Infobae Cuneo explicó los motivos por los que decidió alejarse del Frente de Todos y comenzar un nuevo proyecto político. Críticas a Cristina Kirchner, los motivos del distanciamiento con el kirchnerismo y fuertes cuestionamientos a la gestión de Alberto Fernández.

“Venimos a constituir una opción como un cambio de paradigma en la administración. Para pasar de este proceso de fracaso a un proceso exitoso hay que ser federales”, reflexionó.

¿De que se trata el lanzamiento del movimiento nacionalista?

-Hace 7 meses nosotros aspirábamos a que el gobierno de Fernández-Fernández se transformara en un punto de inflexión y se iniciara un nuevo ciclo de posicionamiento en Argentina, fundamentalmente en política internacional, con lo que tiene que ver con definiciones estratégicas en cuanto a lo que son las relaciones bilaterales, la posición frente a los acreedores, y la ruptura con el fondo. Y lamentablemente nos encontramos con que el gobierno de Alberto Fernández se transformó en una continuidad del macrismo.

-¿Por qué?

-Embozó la deuda del macrismo, volvió al Fondo Monetario después de haber estado cuatro años en contra de hacerlo y de haber hecho campaña todos juntos en contra de la vuelta al Fondo. Para nosotros quedó claro que hemos integrado un frente electoral para ganarle a Macri. Ese objetivo se cumplió. Pero el objetivo de romper con las políticas del macrismo no solo que no se cumplió, sino que se volvió a convalidar en nuestro propio gobierno.

-¿Y cómo llega a la construcción de este espacio?

-Todo eso llevó a que nuestro espacio decidiera tomar esta decisión de iniciar un camino de construcción fuera del Frente de Todos, dar por terminada la expectativa de un cambio, que ya no se va a producir durante este gobierno. Lo dejan en claro la decisión con los acreedores, el acercamiento al FMI y las políticas que ya se empiezan a vislumbrar como la de cambiar la formula jubilatoria o poner en marcha una reforma laboral encubierta.

Santiago Cúneo junto a Julio de Vido en los Tribunales de Comodoro Py

-¿ A qué se refiere?

-En Argentina no se pagó el aguinaldo en fecha, el tema de los despidos, a pesar de la ley que los prohíbe, se ha llevado adelante y el ministerio de Trabajo los ha convalidado. El Gobierno ha flexibilizado las suspensiones laborales sin fecha. Ha permitido que se suspenda personal sin fecha. Ha homologado acuerdos con reducción salarial. Todo eso es una reforma salarial encubierta que atenta contra la idea de los derechos sociales del peronismo. Es casi volver al 43′.

-¿Ese es el punto de quiebre?

-Evidentemente no tenemos más nada que hacer en el gobierno de Alberto Fernández. Nos quedan expectativa de una posición de Cristina que seguiremos esperando y nos alegrará si la tiene. Pero frente a la crisis que atraviesa la Argentina, la situación terminal y agónica de su economía, no esperamos más e iniciamos la construcción de un espacio político nacionalista con autonomía y sin esperar del PJ absolutamente nada . El PJ ha dejado de ser un partido político para ser una casa de encuentros.

-¿Cuál es la línea política de esta nueva agrupación?

-Somos una confederación de partidos de todo el país, del nacionalismo de distintas extracciones. Vamos a darle forma a partir de hoy. Largamos un proyecto ambicioso pensado para tres años. Siempre y cuando las circunstancias no aceleren los tiempos. Y en ese largo tiempo iremos construyendo lo que tiene que ver con la acción. Porque el pensamiento esta claro.

-¿Cuál es?

-Somos nacionalistas y peronistas . Lo que buscamos es amalgamar instrumentos porque somos muchos partidos. En la sumatoria de partidos tenemos la posibilidad del orden nacional para presentar candidatura presidencial. Y tenemos los partidos nacionales y distritales. Lo que iniciamos es la expresión de la voluntad y a partir de eso el trabajo de ordenarnos. Eso conlleva hablar de economía, que es algo que el gobierno no quiere hablar y que la oposición ya mostró que es capaz de hacer.

-Van a marcar otra posición. Una nueva posición en la escena política.

-La tercera opción en la Argentina no es ni la cabeza de Macri ni la de Cristina, que para nosotros son una bicefalia de la misma víbora. Para nosotros el kirchnerismo y el macrismo se complementan, son necesarios entre si y constituyen una misma expresión entre la social democracia y el neoliberalismo, y nosotros somos una alternativa a ambos. Somos nacionalismo.

Santiago Cúneo en un acto de su campaña a gobernador de Buenos Aires (Manuel Cortina)

-¿Se alejó del kirchnerismo?

-Yo no me alejo del kirchnerismo, el kirchnerismo tolera que Alberto Fernández sea neoliberal , con lo cual nosotros estamos firmes donde estamos y ojala que antes del 2023 veamos llegar algunos compañeros kirchneristas a formar parte de estas filas. No tenemos ninguna situación que nos haga a nosotros perder el sueño ni hacernos reproches ideológicos. El kirchnerismo tiene que ir al psicólogo.

-¿Por qué?

-Hace 6 meses en el juicio oral Cristina, en un alegato final, donde le dice a los jueces que a ella la va a absolver la historia, dice que la justicia y el lawfare sirvieron para volver al fondo monetario con Mauricio Macri. Y hoy la que vuelve al Fondo Monetario es Cristina con Alberto. Con la cual la que tiene que ir al psicólogo y definir su cambio de actitud y personalidad es ella, no nosotros . Nosotros estamos muy claros en que no queríamos ni queremos la vuelta de una relación con un organismo como el FMI, que ha hecho un préstamo de campaña a Macri y ahora pretende que lo paguemos como si fuera un empréstito nacional.

-¿Cristina hizo promesas que no cumplió?

-Cristina no prometió. Hizo algo que es más grave aún. Cristina nos pidió que confiáramos en su decisión. Nos tragamos el sapo. Y Cristina le dio el beso y no era príncipe. Con lo cual el que trajo al loco que se lo lleve. Nosotros no vamos a acompañar un gobierno macrista con un presidente que solo se corrió el velo y cuando lo hizo apareció Mauricio Macri con bigotes.

-¿Para usted el gobierno de Alberto Fernández es un gobierno macrista?

-No hay ninguna duda. Alberto prometió que con el dinero de las Leliq iba a aumentarle a los jubilados. Les rebajó el salario y paga 2100 millones más por mes de Leliq. En campaña cuestionó a Mauricio Macri por la relación con el FMI. Teníamos las fotos de Macri con Christine Lagarde. En los próximos 60 días vas a tener la foto de Kristalina Georgieva con Fernández. Se precarizó la relación laboral a través de una flexibilizacion encubierta y el FMI le esta pidiendo reforma laboral en Argentina. Es macrismo puro y duro. De hecho la agenda que hoy tiene Alberto Fernández son los temas que Macri no pudo terminar.

-¿A qué temas se refiere?

-La reforma laboral, la reforma impositiva, la reforma previsional y la reforma del Estado. Queda claro que la receta de Aberto Fernández es culminar y cerrar el proyecto de ajuste de Mauricio Macri. A eso agreguemosle que en pleno gobierno, supuestamente de un espacio nacional y popular, los juicios de lawfare siguen para adelante y Mauricio Macri pasea por Suiza. La impunidad pactada entre Alberto Fernández y Macri está a la vista.

-¿Por qué el kirchnerismo apoyaría a Alberto Fernández si él encarnad un gobierno macrista?

-Porque no tienen capacidad de pensamiento económico lateral. Y no se animan a ser peronistas. El sometimiento intelectual a los temores de gente heterodoxa en economía los pone en la situación de contestar en privado que hacen lo que pueden. Los peronistas no aceptamos como contestación nuestras aspiraciones de modelo para la patria que nos digan que como no pudieron, hacen lo mismo que Macri. Por ahí estaban esperando que el abogado Alberto Fernández les solucionara problemas que son de carácter personal y no son parte del movimiento.

La foto con Santiago Cúneo con Máximo Kirchner generó fuerte polémica en la campaña del 2019 (Foto: @SantiagoCuneo)

-¿Cómo cuáles? ¿A qué se refiere?

-Yo no tengo nada que ver con Los Sauces y con los hoteles de Cristina. Cristina es victima del lawfare en cuanto al ejercicio del poder público. Pero no tengo porque defender a Cristina en sus cuestiones privadas ni creo que nadie tendría que defender a Macri en su afano del correo. Una cosa es la política y otras las cuestiones personales. No aceptamos que se nos contesten que volvemos al FMI mientras intentamos la reforma judicial, que es una payasada con la que no estamos de acuerdo.

-¿No acompañan la reforma judicial? ¿Cuál es su crítica al proyecto?

-De ninguna manera. Quienes pretendemos un cambio en el todo de la justicia, no en la manipulación o el parche de un sector judicial, sabemos que la justicia argentina tiene un perfil monárquico y hereditario. La peor frase de la justicia argentina es hablar de la familia judicial, como si estuviésemos hablando de la mafia. Argentina merece un cambio de paradigma que es, por ejemplo, elegir a los jueces. Que no sean vitalicios, que tengan periodos de cumplimientos y que tengan mandatos revocables. Tenemos aspiraciones de cambios profundos.

-El año pasado tuvo un acercamiento a Maximo Kirchner. Mantuvo una reunión en el Instituto Patria. ¿En qué quedó ese vinculo?

-Tengo la mejor consideración para con Máximo, el Cuervo (Larrroque), los chicos de La Cámpora. Los considero pibes inteligentes, con ganas de hacer política y con mucha vocación de poder. Pero tenemos algunas diferencias. Yo vengo de los sectores del trabajo y he trabajado toda mi vida. La política para mi es una pasión y no un instrumento de vida. Aquel que no ha pasado por la pobreza es muy difícil que entienda como se administran los recursos del Estado a favor de los mas desprotegidos. No tengo ninguna animosidad contra Máximo pero le falta mucha preparación para poder entender las necesidades del pueblo trabajador, porque a él no le ha tocado en su vida la circunstancia de tener que atravesar esos momentos.

-¿Van a presentar candidatos en las elecciones legislativas del próximo año?

-Mis aspiraciones son presidenciales con lo cual las legislativas van a ser un elemento de construcción. El año que viene seguramente vamos a estar disputando en los territorios de la Argentina, en todos los lugares donde estemos en condiciones de participar activamente. Y si no estamos en condiciones buscaremos marco de alianzas. Estamos mirando el 2023.

-¿El 2023 es con una candidatura suya a la presidencia?

-Yo lance mi candidatura a presidente. En el tiempo podrán surgir otros candidatos e iremos encontrando los mecanismos de resolución. Proclamo mi candidatura y la vocación de ser presidente de los argentinos. Aspiro a que el desafío personal mio motive a otros a asumir el mismo y que la suma de todos nos dé el poder en el 2023.

El periodista junto a Guillermo Moreno y Julio De Vido

-¿Habló esta decisión con sus amigos Julio De Vido y Guillermo Moreno?

-Lo hablé con todos. Cada uno de ellos constituye una opinión importante en la toma de decisiones. No hubiera llegado a este momento sin hablarlo con ellos. Respetando la individualidad de la construcción de cada uno. Guillermo tiene sus pretensiones para el año que viene. Veremos que es lo mas conveniente construir y aportar. Son compañeros y amigos.

-Existe la posibilidad de que ambos lo acompañen en este proyecto político?

-Lo que mas aspiro es a contar con sus consejos y su afecto personal. En la construcción política las diferencias se van marcando al andar y las coincidencias también. Aspiro a ser el candidato de todos ellos.

