Desopilante charla sobre rock nacional entre Alberto Fernández y Roberto Pettinato: “Palito Ortega era el anticristo”

Alberto Fernández reveló que tiene más de 20 guitarras

“¿Cuál es su banda preferida del rock nacional? Diga Sumo o le corto” , dijo el humorista y conductor, Roberto Pettinato, al inicio de una larga y divertida entrevista con el presidente Alberto Fernández en la que también recordaron anécdotas de Pappo y Alberto Spinetta.

Entre risas, el líder del Frente de Todos reconoció su simpatía por la banda liderada por Luca Prodan y explicó que le gusta porque es “única”. “Lo que valoro mucho en el arte es lo que lo hace único. Si escuchás un tema de Sumo, sabés que es Sumo. Nadie puede tocar un tema de Sumo como Sumo, eso lo hace único. Y si me voy al otro extremo, si escuchás a Jorge Drexler, es Drexler”, explicó el mandatario en radio Pop.

Sin embargo, Fernández aclaró que cuando era joven, el rock nacional ni siquiera existía como tal. A ese estilo se lo conocía como música progresiva. “El rock nacional nace en los ’80 con el gobierno militar que quería pasar música argentina y tuvo que traer a los mejores músicos que estaban todos exiliados. A eso le pusieron rock nacional”, dijo.

“Yo me acuerdo que era el rock y del otro lado Palito Ortega”, agregó Pettinato. “Palito Ortega era el anticristo” , bromeó Fernández, aunque aclaró que esa ”estigmatización” era “cosas de chicos”.

Un joven Alberto Fernández tocando la guitarra y la armónica al estilo Bob Dylan

Si bien ya ha declarado repetidas veces su amor incondicional por Litto Nebbia, Fernández planteó que el conjunto que “realmente cambió una generación fue The Beatles”.

Ante este comentario, Pettinato agregó que los británicos tenían algunas letras ingenuas como otras muy cargadas ideológicamente: “¿Qué crees que significa cuando dicen ‘si queres una contribución para gente con mentes con odio no cuentes con nosotros (but if you want money for people with minds that hate. All I can tell is brother you have to wait)’?”, preguntó el humorista.

“Esa frase es eso: si querés contar conmigo para cambiar el mundo, contá. Pero sin odios”, replicó Fernández, quien aseguró que sus ideas se formaron tanto al calor del peronismo como de la cultura hippie.

Luego, recordó una divertida anécdota personal con Alberto Spinetta. “Él tiene un tema que se llama Elementales Leches, que es un temazo. Y yo le dije: ‘Lo que más me gusta es esa crítica a la sociedad de consumo’” , relató Fernández “Pero entonces él me mira con cara de “de qué está hablando este estúpido”, y me pregunta por qué decía eso”, continuó.

Alberto Fernandez y Litto Nebbia en la Casa Rosada

Fernández le recitó parte de la letra: “Lo que está y no se usa nos fulminará”. Pero Spinetta fue contundente: “¿Y qué tiene que ver eso?”. “Me descartó totalmente que tuviera que ver con una crítica a la sociedad de consumo” , concluyó Fernández entre risas.

Según el Presidente, “hay frases del rock que son grandes incógnitas. Por ejemplo: ‘No puedo evitar que vengan hacia mí los sandwiches de miga’, de Pappo”. Sin embargo, Pettinato aseguró conocer la historia detrás de esa canción y Fernández le pidió que se la cuente porque siempre había querido saber qué significa.

“Pappo estaba en un estado psicodélico muy especial en un camarín con Spinetta. Eso es lo que cuenta la leyenda. Y él ve que los sandwiches que estaban ahí se le venían encima. Punto final de la historia” , aseguró el ex integrante de Sumo, entre risas. “Es absolutamente incomprensible”, agregó Fernández tras una carcajada.

Sobre el final, el Presidente reconoció que, a pesar de su fanatismo por la música, no comparte nada con su hijo Estanislao Fernández. “A él le gusta la música electrónica y le gusta esa música medio cumbianchera (sic) que no me gusta nada. Para mí la música electrónica no es música” , concluyó.

