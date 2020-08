Cristian Ritondo cruzó a Sabina Frederic por sus declaraciones sobre los casos de inseguridad: “Atacar al mensajero no parece ser un plan de trabajo efectivo”

Diputado nacional de Juntos por el Cambio y ex ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo

El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Cristian Ritondo, criticó a la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic quien minimizó el aumento del delito y responsabilizó a los medios de comunicación por la difusión de los hechos. “Atacar al mensajero no parece ser un plan de trabajo efectivo”, expresó el ex funcionario bonaerense.

Desde Sergio Berni e intendentes peronistas hasta dirigentes de la oposición vienen alertando que con la flexibilización de la cuarentena fue aumentando la inseguridad en el país, pero especialmente en el conurbano bonaerense. Si bien los índices delictivos se mantienen entre un 20 y 25% por debajo del promedio del año pasado, advierten que la situación recrudecerá como consecuencia de la crisis económica y social que arrastra la pandemia de coronavirus. Sin embargo, Frederic consideró este lunes que “no son muchos los casos” que se están registrando aunque tienen repercusión mediática.

En una entrevista con el Wilson Center, la funcionaria de Alberto Fernández dijo que en el Gobierno “estamos viendo que hay hechos de violencia que se están produciendo, en ocasión de robos, que están alertando, sobre todo, los medios de comunicación, que los hacen visibles y que siguen los casos”. En Argentina “tenemos, por suerte, una gran intolerancia a la violencia”, expresó y agregó que “eso es lo que genera las reacciones sociales y mediáticas que se generan”.

Entrevista a Sabina Frederic - Crecimiento del crimen después de la pandemia

Si bien dijo que no quiere “especular” sobre el aumento del delito como consecuencia directa de la crisis económica, explicó que “estamos preparados para prevenir todo lo que podamos y reprimir cuando haya que hacerlo”.

Desde la oposición, el presidente del bloque de diputados del PRO, y ex ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, salió al cruce de Frederic. A través de sus redes sociales declaró: “Durante nuestra gestión no negamos la inseguridad, la combatimos. Nunca fue, no es, ni será ‘una sensación'. Ocultar los delitos que viven diariamente los argentinos es parte de un relato que creíamos superado”. La frase de Ritondo también hace referencia a la recordada definición de “sensación de inseguridad” que utilizó Aníbal Fernández para explicar la situación delictiva durante el kirchnerismo.

Ritondo también apuntó contra las excarcelaciones y prisiones domiliciarias que concedieron los jueces bajo la excusa del coronavirus: “La inseguridad es una terrible realidad que se combate asumiendo que existe. Está claro que la liberación de casi 4 mil presos no ha sido una ‘sensación', es un hecho que hoy afecta a los argentinos y sus consecuencias quedan a la vista”.

En un tercer tuit, el ex ministro de Seguridad de María Eugenia Vidal manifestó que “hoy los ciudadanos que sufren la inseguridad no necesitan ver cómo los responsables reparten las culpas, sino escuchar propuestas para solucionar esta problemática. Atacar al mensajero no parece ser un plan de trabajo efectivo” , cargó contra Frederic.

En la entrevista que brindó al Wilson Center, la ministra de Seguridad también se refirió al gobierno de Mauricio Macri y a Patricia Bullrich. Sostuvo que “la política de endurecimiento y más represiva contra el delito” que encarnó su antecesora no provocó que baje el índice de homicidios pero si generó “un incremento en la tasa de encarcelamiento y aumento problemático de hacinamiento en las cárceles”.

