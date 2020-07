A partir de la flexibilización de la cuarentena, una encuesta muestra que mejoró la imagen del Gobierno

La flexibilización de la cuarentena le permitió a Alberto Fernández descomprimir las presiones cotidianas de comerciantes, profesionales y empresarios, pero también mejoró la imagen de gestión del Gobierno nacional, que hace dos semanas estaba en 54,3% y ahora subió a 59,1%. Estos cinco puntos entre el estudio que se realizó el 9 de julio y este último, del 21 de julio, cortaron la tendencia hacia la baja que empezó a manifestarse con la libertad de presos para prevenirlos del coronavirus en mayo y se profundizó con la intervención de Vicentin, a mediados de junio.

El estudio realizado por la consultora TresPuntoZero tuvo una muestra de 1.000 casos a escala nacional, con preguntas dentro de un cuestionario estructurado on line. La encuesta indagó también, en exclusiva para Infobae, las miradas de la población en relación al diálogo político y las posiciones frente a la llamada “grieta” que enfrenta a los argentinos en la mayoría de los temas en debate.

Al respecto, se destaca que el 80% considera que prefiere que un dirigente “dialogue con todos los sectores”, y solo el 13,3% eligió la opción de que “dialogue con los que tienen ideas y valores similares”. Por otro lado, el 86,7% se expresó de acuerdo con que el Presidente dialogue con Horacio Rodríguez Larreta y el 61% con Mauricio Macri.

La consultora también realizó un “ranking de dialoguismo”, donde Fernández quedó al tope, con 55,4% que lo considera muy dialoguista o dialoguista. Lo sigue Rodríguez Larreta por una diferencia mínima , de un punto. En efecto, el 54,4% considera que es muy dialoguista o dialoguista.

En cambio, Axel Kicillof, la tercera pata de la cuarentena en el AMBA, solo alcanzó el 34,8% que lo consideran muy dialoguista o dialoguista. Por el contrario, el 40,4% lo considera poco dialoguista o nada. Cristina Fernández de Kirchner logró un posicionamiento similar , con 30,9% que la considera muy dialoguista o dialoguista, y 39,7% que la considera poco o nada dialoguista.

Lo curioso es que, a pesar de que un porcentaje aplastante valora el diálogo entre el Presidente y el Jefe de Gobierno porteño, cuando se consultó ¿con quién habla más Alberto Fernández?, el 53,3% de los encuestados contestaron con Cristina Kirchner, seguida de atrás por Kicillof (20,1%) y todavía mucho más atrás por Rodríguez Larreta (6,5%).

En relación a la grieta, la primera pregunta que hizo la consultora fue si había escuchado antes hablar de “la grieta”. El 74,8% dijo que sí y solo 25,2% que no.

A la hora de pedirle una frase con la que siente más identificado en relación a la grieta, el 50,8% dijo que “es una división innecesaria y dañina que hay que cerrar” y solo el 4,7% consideró que “es una división necesaria y hay que estimular y agrandar”. Hubo un porcentaje destacado, de 23,4%, que aseguró que “es una división que no se puede cambiar”. Y otro igualmente alto, 21,1%, no supo qué contestar.

En línea con el alto porcentaje que alcanzó la opción de dirigentes dialoguistas (80%), un porcentaje similar de 74% dijo que “la grieta es algo que NO le sirve al país”. Solo el 8,7% dijo que “la grieta es algo que le sirve al país”. Por otro lado, el 70,2% consideró que “la grieta es algo que NO me sirve”.

En relación a cómo es visto el Presidente en relación a la grieta, el 62,7% expresó que está “buscando cerrarla” y el 37,3% está “buscando agrandarla”. Y manifestaron pesimismo para después de la pandemia. El 50,7% consideró que “se va a agrandar” y el 23,9% que “se va a achicar”. Otro porcentaje importante, 25,4%, expresó que “no sabe”.

Seguí leyendo:

Coronavirus: el gobierno bonaerense les pagará 500 pesos por día a pacientes leves para que se internen en un centro de salud

La industria retrocedió en el segundo trimestre a su nivel más bajo desde la salida de la Convertibilidad