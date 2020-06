Tras hacer hincapié en que Villena no le mandó la causa como se le había solicitado, Llorens afirmo que el punto de conexión entre ambos expedientes: la declaración de “Verdura” Rodriguez. “Deberá el magistrado de esta jurisdicción (Ramos) requerir la remisión de todos los elementos de prueba colectados y proseguir con la pesquisa en el juzgado a su cargo, en concreto, todo aquello que se vincule al hecho que damnificara a Juan José Vila y que acaeciera en esta ciudad. Las demás cuestiones invocadas por el magistrado de Lomas de Zamora, en cuanto a que estas conductas se vincularían a una hipótesis delictiva más amplia, no tendrían que verse afectadas ya que, como ha sido reseñado por los fiscales, se trata de dos hechos escindibles. De esta manera, la remisión de la parte pertinente de la pesquisa a esta jurisdicción no va en detrimento ni menoscaba la hipótesis delictiva que se lleva a cabo en aquél juzgado”, afirmó.