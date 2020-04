"El Presidente debe pedir la renuncia de todos los que irresponsablemente no pudieron organizar el cobro de los jubilados, deben tener horarios especiales para atender a los jubilados”, lanzó Ocaña. “Es una acción criminal contra los adultos mayores, no solo le han bajado la jubilación sino que también ahora los exponen al virus de manera peligrosa”, agregó la ex titular del PAMI.