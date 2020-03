Kicillof siempre se ha mostrado más duro con la “herencia” que el propio Presidente. Y no parece un rasgo exclusivamente atribuible a su alineamiento y blindaje con CFK. Es curioso, porque quizás hayan sido mayores los gestos, incluso reservados, de María Eugenia Vidal con su gestión, que las señales de Mauricio Macri al Presidente. Los dos, con todo, expresaron respaldo a las medidas para enfrentar el impacto de la pandemia. El ex presidente lo hizo público. Y la ex gobernadora le mandó un mensaje a su sucesor por vía directa.