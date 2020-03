Gioja impulsa a su hermano Juan Carlos como candidato a la presidencia del PJ sanjuanino que tiene como actual presidente a Uñac. La tensión escaló tanto en las últimas semanas que llegó a un límite impensado: no se hablan entre ellos y no hay una vía de diálogo entre las dos facciones del peronismo que representan. Los dos referentes locales están en pie de guerra a pocos días de la elección. Algunos dirigentes que integran el partido lo marcan por lo bajo como una muestra de debilidad. Gioja pide la unidad en el PJ Nacional pero no la puede lograr en su provincia.