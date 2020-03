No es la primera vez que se critica este tipo de evaluaciones sobre calidad educativa. Hace siete años, el ex ministro de Educación de Cristina Kirchner, Alberto Sileoni, había también cuestionado la metodología involucrada en la comparación internacional. "Siempre objetamos esta presentación rankeada porque no es una nómina fija de países, hay algunos que salen y entran”, señalaba el ex funcionario, al tiempo que destacaba que el nivel de cobertura del secundario llegaba al 82%, cuando ne otros países eso no ocurría. “Hemos mantenido el rendimiento en un contexto en que se han incorporado muchos estudiantes, pero hay mucho todavía para mejorar”, decía.