En el primer mano a mano del año, Novaresio consultó al mandatario provincial por la posibilidad de que él o Máximo Kirchner se conviertan en los herederos políticos de Cristina Kirchner, del kirchnerismo puro. “Con sensatez estamos concentrados en resolver el tema de la deuda, del desempleo, hoy no hay discusión de poder, de sucesión” , respondió Kicillof para luego elogiar la figura del jefe de bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados nacional: “Máximo, no se si quiere o no quiere, pero está tremendamente formado y está haciendo una carrera política colectiva; querer ser algo es una ceguera, esto es colectivo”. Ante la pregunta puntual de si está entre sus expectativas ser candidato a presidente, el ex ministro de Economía dijo: “No, hay que transitar una recuperación de la Argentina complejísima ; tomé una responsabilidad inmensa, yo, mi equipo de ministros, los intendentes, estamos todos trabajando día y noche sin parar para sacar adelante esta situación”.