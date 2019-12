En tanto, Cristina Kirchner corrigió a José Mayans, jefe del interbloque del Frente de Todos, quien se refirió a ella como “presidente” en lugar de “presidenta” de la Cámara, en femenino. En uno de los tantos retos, el formoseño se excusó asegurando que esa palabra “no es en masculino”, sino que no tiene género. "No, no, no. Eso es lo que dicen los machistas, de ninguna manera” , lo frenó la ex mandataria nacional.