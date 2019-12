En el 2003 se candidateó para Jefe de Gobierno de la Ciudad, acompañado en la fórmula por Horacio Rodríguez Larreta, y perdió en la segunda vuelta electoral. En el 2005 ganó la elección legislativa, en el 2007 llegó finalmente como un gran triunfador al edificio de Bolívar 1, y desde entonces no paró de ganar cada vez que se presentó a elecciones. Hasta el 27 de octubre último, cuando no alcanzó el ballotage y quedó fuera de juego. ¿Por cuánto tiempo? La verdad es que no lo sabe.