Pablo Moyano criticó a los senadores peronistas que votaron un aumento de sus sueldos: “Bronca y repudio”

Pablo Moyano contra los senadores peronistas

El cosecretario general de la CGT, Pablo Moyano, criticó hoy a los senadores peronistas que votaron un aumento de sus sueldos en una polémica sesión que tuvo lugar la semana pasada. “Repudio la vergüenza que fue el Senado, votándose un aumento escandaloso cuando el Gobierno no homologaba las paritarias. Mucho más bronca y repudio para los senadores y senadoras del peronismo, que tendrían que haber saltado para que primero se homologuen las paritarias de todos los trabajadores argentinos”, sostuvo.

El pasado jueves, los senadores tardaron 50 segundos en votar (y aprobar) un proyecto de resolución sobre tablas que implicó un aumento de las dietas. Se hizo a mano alzada, así no quedaba registro, más allá de las imágenes, de quiénes fueron los que votaron a favor. Así, los sueldos en mano de los legisladores pasará, desde junio, de $1,7 millones a más de $4 millones.

Esta resolución generó un fuerte malestar social. También a nivel político, sobre todo del presidente Javier Milei, que criticó con dureza a los senadores. A menos de 24 horas, el bloque de La Libertad Avanza anunció que presentará un proyecto de ley para retrotraer el incremento en las dietas de los legisladores.

“Los libertarios no queríamos formalmente el aumento. Fue una expresión clara mía en la reunión de labor parlamentaria previa. No queríamos el aumento y de que esto se trate, porque va en contra de todo lo que decimos nosotros”, señaló el jefe del bloque oficialista, Ezequiel Atauche, y puntualizó que la presentación del nuevo proyecto es para que “el aumento de las dietas no se aplique y se suspenda la resolución” convalidada en el recinto.

Más allá de sus críticas, Moyano también se refirió a la participación de la CGT en la marcha convocada para mañana, martes, para acompañar el reclamo de las universidades públicas para actualizar el presupuesto.

“Va a haber una columna muy importante de trabajadores acompañando por la universidad pública y gratuita”, planteó el sindicalista a El Destape, y amplió: “La mayoría de los estudiantes afectados son hijos de trabajadores y trabajadoras. El Gobierno trata de tirar informaciones para desacreditar lo que es la movilización”.

Conflicto universitario

El video institucional de la UBA convocando a la marcha del 23 de abril

Además de las CGT, la movilización al Congreso y a la Plaza de Mayo tiene apoyo del kirchnerismo, un sector de la UCR, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y sectores del peronismo como el Frente Renovador.

Con ese respaldo heterogéneo, las universidades nacionales buscan aplicar presión sobre el Gobierno y torcerle el brazo a Milei, que mantiene una postura confrontativa con el sistema universitario.

La marcha de mañana fue convocada para las 15:30. El punto de encuentro es la plaza del Congreso Nacional, en la esquina de las avenidas Rivadavia y Callao. Está previsto que parta columnas desde las 13 facultades de la UBA con destino al centro porteño. Un lugar de alta concentración será la Plaza Houssay, donde coinciden las facultades de Economía, Medicina, Farmacia y Bioquímica; allí se sumará también la Facultad de Derecho.

Las diferentes columnas movilizarán hacia la Plaza de Mayo con la intención de confluir allí a las 17:30. El acto central comenzará a las 18. Habrá montado un escenario en la plaza con una bandera Argentina grande con la inscripción “En defensa de la universidad pública”, y donde se ubicarán las autoridades de la UBA, rectores de universidades nacionales, alumnos, representantes de docentes y no docentes.

Por estas horas, la UBA redacta un comunicado que elabora de forma consensuada con todas las facultades y otras universidades nacionales. Está previsto que el texto lo lea Lucille Daniela Levy, presidenta de la Federación Universitaria de Buenos Aires, que nuclea al movimiento estudiantil de la universidad.

Si bien el sindicalismo y una parte del sistema político movilizarán, desde la UBA pidieron que sea bajo consignas vinculadas a la defensa de la educación pública y con banderas de Argentina. “Es un modo de darle homogeneidad al reclamo y evitar una partidización que le dé caldo de cultivo a la crítica del Gobierno”, plantearon.