Premio de Ficción para Mujeres: historias complejas de migración se posicionan entre las finalistas

Dos novelas que cuentan historias complejas y sorprendentes de migración están entre las seis finalistas para el Premio de Ficción para Mujeres 2024. La escritora estadounidense-francesa Aube Rey Lescure, en su primera novela River East, River West, retrata la inmigración de oeste a este a través de la historia de estadounidenses en China, mientras que la autora británica Isabella Hammad con Enter Ghost narra el complicado regreso de una actriz shakesperiana a su patria palestina.

La lista corta anunciada el miércoles para el premio de 30,000 libras ($37,000) incluye a dos escritoras irlandesas: Claire Kilroy, por su historia sobre la maternidad, Soldier, Sailor, y Anne Enright por la saga multigeneracional The Wren, The Wren. Kate Grenville de Australia, ganadora previa del Premio para Mujeres, figura en la lista con su octava novela, la aventura histórica Restless Dolly Maunder. La escritora estadounidense V. V. Ganeshananthan es nominada por su segunda novela, Brotherless Night, ambientada durante la guerra civil de Sri Lanka.

Fundado en 1996, el premio está abierto a escritoras en inglés de cualquier país. Entre las ganadoras anteriores se incluyen Zadie Smith, Tayari Jones y Barbara Kingsolver, quien ganó el año pasado por Demon Copperhead.

Este año, los organizadores del premio lanzaron el Premio Compañero para No Ficción de Mujeres para ayudar a corregir un desequilibrio en la publicación. En 2022, solo el 26.5% de los libros de no ficción reseñados en los periódicos de Gran Bretaña fueron escritos por mujeres, y los escritores masculinos dominaron los premios establecidos de escritura de no ficción.

Los ganadores de los premios de ficción y no ficción serán coronados en una ceremonia en Londres el 13 de junio.

