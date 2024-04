La indignación de Roxy Vázquez por dos hechos de inseguridad que vivió con sus hijos: “Estoy muy nerviosa”

Roxy Vázquez contó dos hechos de inseguridad que sufrió con sus hijos

“Hoy no soy la de todos los días, estoy muy nerviosa, muy mal”, comenzó diciendo Roxy Vázquez en la emisión de este miércoles de Tempraneros (TN). La conductora pasó a relatar dos hechos de inseguridad que vivió el día anterior en el barrio porteño de Palermo, uno de ellos sufrido por uno de sus hijos.

“Ayer viví dos situaciones. Primero, a las 4 de la tarde, en pleno Rosedal de Palermo, donde la gente va a hacer gimnasia y demás. Bajo con mis hijos del auto y se acercan dos trapitos a pedirme plata, por supuesto que insultando, a los gritos. Entonces les digo: ‘No tengo plata’. ‘¿No tenés plata? Pero entonces mirá que me quedo con el auto...’, me respondieron riéndose. Yo seguí, bajé con los chicos, me fui al Rosedal e hice como que no pasaba nada. Le tengo que dar la imagen a mi hijo más grande que es seguro, que está todo bien. Me la banqué y empecé a buscar policía. ¡Y no hay policía en el Rosedal de Palermo, en un lugar donde transitan miles de personas!”, expuso con indignación al recordar el hecho.

“Entonces me fui al complejo Arcos, que está ahí, a preguntar, a pedir ayuda, porque no me animaba a volver al auto, porque estaban estos dos muchachos ahí parados, esperándome, al lado de mi auto. Ahí un chico de seguridad del complejo me acompañó hasta el auto y los dos chicos salen corriendo. Y después me dice: ‘No, acá no hay policía, hace un montón que no hay’”, contó acerca de la primera situación.

Y luego contó algo más dramático, que tuvo a su hijo de 14 años como víctima. “A las tres horas de esto, a las 7 de la tarde, mi hijo va a inglés en Palermo, en un lugar cerca de (las calles) Jorge Luis Borges y Santa Fe. Tres personas, una chica y dos chicos, que estaban vendiendo medias, se le tiran encima, lo amenazan, le dicen: ‘Te clavo, te meto un cuchillo...’. Y le sacan la mochila en la que tenía todo: los libros, el celular, la billetera... A un amiguito de mi hijo Rocco, ahí, a dos cuadras, en Darregueyra y Santa Fe, hace unos días lo mataron a trompadas para robarle la mochila. ¡A un nene de 14 años! Está la comisaría ahí cerca, pero es muy difícil, muy injusto”, dijo.

Roxy Vázquez

También contó cómo el adolescente vivió la situación traumática, algo que también afectó el estado de ánimo de la presentadora de la señal de noticias. “Mi hijo está con una crisis de nervios, no podía dormir. Yo no dormí en toda la noche, pensando en lo que pudo haber pasado si sacaban un cuchillo...”, contó Vázquez.

“Lleno de gente, igual. Y nadie se mete. Mi hijo me dice: ‘Mami, me estaban robando, me estaban sacando todo y pasaba la gente caminando como si nada’. Él iba con una amiga, a quien la despidió a 10 metros y de casualidad a ella no le pasó nada. Él estaba solo, yendo a tomar el colectivo, ahí en el Botánico, pleno lugar de paso, de tránsito, de gente... Y no hay policías”, agregó.

“Los que nos tienen que cuidar te dicen que no dan abasto. Que si los detienen después los liberan. Todos se echan la pelota unos a otros, nadie nos cuida, nadie hace nada. Y ahora, ¿quién le saca el susto a mi hijo? ¿Quién me devuelve a mi la tranquilidad? Obviamente, yo me quedo con: ‘No le hicieron nada, por suerte’. ¿Pero es justo? ¿Está bien vivir así?”, cerró Vázquez con una mezcla entre indignación y preocupación.