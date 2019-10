“La política tiene que generar las condiciones necesarias para que la coalición se mantenga unida, y para que la gente perciba que podemos volver a ser alternativa si a esta gente no les va bien”, admitió un diputado del PRO que será clave en la conformación del interbloque de Juntos por el Cambio en el nuevo Congreso, que nucleará a 120 diputados, una fuerza de choque nada despreciable con la que Alberto Fernández deberá negociar sus principales políticas “ No es difícil es ser opositor, lo importante es ser alternativa y eso por generación espontanea no se da, hay que trabajarlo; la legitimidad activa que tenía Mauricio Macri era producto de una PASO, donde se impuso al radicalismo y la Coalición, ahora eso no está má s”, agregó la misma fuente.