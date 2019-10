Cuando el ex jefe de gabinete aceptó ocupar el primer lugar apenas era un gran operador político que visitaba a gobernadores, intendentes y sindicalistas propiciando la unidad. Algunos creían que era más un gran DT que un diez en la cancha. En el proceso previo, fue Fernández quien hizo que la ex Presidenta se reconciliara con el ex procurador Esteban Righi, con el Movimiento Evita que junto a él armó la campaña de Florencio Randazzo y también con Felipe Solá que hasta era propuesto como el vice de la ex presidenta si ella en lugar de dar un paso al costado anunciaba su propia candidatura. En aquel momento Alberto admitía que los votos que podía tener eran la herencia que le dejaba Cristina y reconocía su generosidad.