6- “Vamos a seguir teniendo desafíos que enfrentar, pero no los vamos a resolver volviendo a los mismos del pasado. No caigamos en espejismos, en las mismas promesas vacías de aquellos que tantas veces nos defraudaron. Con ellos están las mismas frustraciones de siempre, los abusos que no queremos más, los privilegios defendidos con mentiras y patotas. ¡No caigamos otra vez! No aceptamos a quienes destruyeron en el país y que ahora nos digan, con el dedo en alto, que ellos son los que saben. !Que ellos son los que saben! !Por favor!”