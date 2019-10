“Después de haber sufrido casi dos años de esta causa con prisión preventiva, de cómo se reabre la cusa, de una escucha ilegal del ex canciller Héctor Timerman, y con los argumentos que dio el tribunal oral para liberarme, es decir, la imposibilidad de efectuar el debate en el mediano plazo, que es lo mismo que decir que nunca se va a celebrar este juicio, se corrobora lo que veníamos denunciando: que una mueca revanchista que recayó sobre muchos ex funcionarios, empresarios y ex dirigentes”, aseguró el dirigente social en diálogo con Futurock.