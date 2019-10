Juan reconoce que al ser su padre un oficial muy joven, su madre no alcanzó a desarrollar vínculos dentro de la familiar militar, por lo cual se alejó del ejército. “Mi padre provenía de una familiar muy humilde, hizo la carrera con mucho esfuerzo, la gente a veces cree que un militar es de otra clase, pero esto no es así. Fue muy duro vivir todos estos años de injusticia, en Argentina se encargaron en todos estos años en hacernos creer que los militares fueron malos y nadie me va a sacar de la cabeza lo buena persona que habrá sido mi viejo en vida”, aclara.