Apenas unas horas antes de subir al escenario en Mar del Plata, Massa y Pichetto habían expuesto diferencias que hacen al tema de fondo y que sobre todo el senador no suele eludir. Pichetto fue terminante en marcar un límite para su espacio: la ex Presidente y su circuito más cercano. Massa trataría ahora de evitar el choque frontal, con la intención de seducir o al menos no poner en contra al votante kirchnerista. Urtubey, desde hace rato, dice y repite antes los micrófonos que no hay punto de encuentro con CFK.