Con todo, el gobernador tucumano mantiene una posición favorable a un armado de unidad peronista muy amplio. Es un matiz diferente al de otros integrantes del PJ federal. En ese esquema, el ideal sería que Fernández de Kirchner no fuera la candidata, por supuesto a cambio de una negociación que incluya a sus estructuras en la confección de listas y algunas "garantías" sobre su futuro. Esa especulación es alimentada también periódicamente por allegados a la ex presidente y visitantes de sus oficinas, que dicen no verla decidida totalmente a competir. No es lo que piensa, por ejemplo, Pichetto, que considera muy probable que vaya otra vez por la presidencia y cree que el peronismo federal deberá ir a la pelea contra ella y el macrismo.