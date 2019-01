-Primero, no soy celoso. Segundo, viví la otra cara de la moneda durante el kirchnerismo. En los años en que fui intendente jamás me recibieron. Ni siquiera para darme un café frío y escupido. Hablo del ministro Kicillof, a quien me cansé de llamar una vez por semana. Yo le decía a su secretaria: "Mire, dígale que necesito reunirme con él para mostrarle los buenos resultados financieros que tenemos. Pero también para lograr unos recursos para obras para las que no tenemos espalda. Dígale también que si no me va a atender, no importa: yo lo seguiré llamando igual. Y trasmítale, por favor, también de parte mía, que como sé que no me va a recibir y aún sabiendo que debería contenerme, que se vaya a la reputísima madre que lo parió. Y que le repetiré esto como un rezo laico todas las semanas hasta que él deje de ser ministro de Economía".