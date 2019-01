No fue la única sorpresa en el tono discursivo del Papa que se llevó de Santa Marta el matrimonio Mondino. Al hablar sobre el futuro electoral en la Argentina y evaluar todas las ofertas posibles de candidatos que mencionó el ex Defensor del Pueblo, el Papa Francisco habría deslizado tajante: "al pasado no se vuelve". No fue una referencia puntual sobre Cristina Kirchner a quien, según relataron las fuentes consultadas, el Papa ni siquiera mencionó. Pero Mondino y Perin así lo entendieron. En tal caso, resultó ser una frase enigmática que encierra muchos mensajes juntos.