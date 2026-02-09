Perú Deportes

Gol de penal de Paolo Guerrero, en minutos finales, para certificar triunfo de Alianza Lima frente a Comerciantes Unidos por Liga 1 2026

El ‘Depredador’ sigue de dulce en su vocación goleadora. Dejó su impronta en Matute para rescatar a los suyos. Suma dos dianas en el campeonato. Próxima misión: revancha de Fase 1 de CONMEBOL Libertadores

El delantero marcó el 2-1 en Matute vía penal. (Video: L1MAX)

Alianza Lima ha logrado salir del partido entrampado contra Comerciantes Unidos de la mano de Paolo Guerrero. El veterano delantero, de 42 años, se puso al equipo al hombro y lo lanzó al triunfo con una impecable definición de penal, en Matute, por la segunda fecha del Apertura 2026.

Los aliancistas se habían dejado consumir por la ansiedad, la misma que aumentó luego de la inesperada igualada concretada por el ecuatoriano Wilter Ayoví. A partir de ahí el compromiso se puso cuesta arriba para los locales a pesar de contar con mejores puntuales y el apoyo de su afición.

No fue hasta los 82′ minutos cuando llegó la liberación de las tensiones por una mano dentro del área luego de un golpe de cabeza de Gaspar Gentile como parte de una acción siguiente a un saque de falta lanzado por Eryc Castillo, quien a todas luces se presentó como el futbolista diferencial.

Inicialmente, el árbitro Michael Espinoza ignoró la infracción, permitiendo el desarrollo normal de las acciones. Sin embargo, Paolo Guerrero y Federico Girotti lo abordaron para exhortarlo a que acuda a los monitores del VAR a fin de revisar la jugada. Lo hizo, pero más por el llamado de la sala.

[HABRÁ AMPLIACIÓN...]

