Se reveló el primer futbolista de Universitario que renovó para la Liga 1 y Copa Libertadores 2025

Universitario confirmó su primera renovación para la próxima temporada.

Universitario de Deportes se consagró campeón de la Liga 1 2024 tras empatar con Los Chankas en Andahuaylas por la última jornada del Torneo Clausura. Si bien la celebración continúa en tienda ‘crema’, en la interna ya piensan en el armando del plantel para la próxima temporada.

Sin duda alguna, una de las fortalezas de los dirigidos por Fabián Bustos fue su defensa, sin embargo, otra posición clave fue la portería. Y es que Sebastián Britos demostró estar a la altura, salvando al equipo en varias oportunidades y convirtiéndose en titular indiscutible.

Apenas terminó el campeonato, el guardameta uruguayo empezó a negociar su renovación y en una reciente entrevista dio a conocer que su continuidad está encaminada, motivo por el cual, seguirá vistiendo los colores del conjunto estudiantil en 2025.

“La intención es quedarme un año más y el club también tiene interés de que me quede unos años más. Ya hablé con el presidente y creo que está todo dado para que siga”, reveló en diálogo con ‘Sport 890′ de Uruguay.

Recordemos que a lo largo de la última campaña, el futbolista de 36 años disputó un total de 33 encuentros entre Liga 1 y Copa Libertadores. En todos estos inició como titular, pero cuando sufrió una lesión fue reemplazado por Diego Romero.

Momento en que el portero uruguayo recibió la infracción de Carlos Zambrano en el clásico en el estadio Monumental. (Video: GOLPERU)

¿Qué dijo sobre su primera experiencia en el torneo peruano?

Al ser consultado sobre las expectativas que tuvo antes de llegar al elenco de Ate, Britos respondió lo siguiente: “En un club grande todo es bravo. Había mucha expectativa, y desde antes de viajar a Perú, tenía clara la obligación de tener que salir campeón sí o sí este año. La expectativa que había conmigo la tomé con mucha naturalidad, no sentí la presión, y con el correr de los partidos me fui sintiendo más cómodo”.

Posterior a ello, aprovechó en comparar el fútbol uruguayo con el peruano. “El uruguayo es más intenso, competitivo, lo veo algo más socio cultural de cómo vivimos el fútbol con respecto a ellos. En muchos aspectos, el fútbol peruano es parecido al nuestro. Te encuentras con canchas malas, con equipos que no proponen, que intentan sacar un puntito. Ellos tienen muchas herramientas y en cuanto a lo económico están mucho mejor que nosotros, pero hay cosas que pasan que no me gustaban como las apuestas deportivas”.

Finalmente, hizo énfasis en el tema de las apuestas deportivas. “Pasan cosas extrañas que no me gustan para nada, porque pueden definir el curso de un torneo beneficiando a un equipo y perjudicando a otro. Es algo que tienen que corregir, que la Federación está combatiendo, pero es muy difícil de erradicar”.

Contrato por una temporada

Según dio a conocer el periodista deportivo Gustavo Peralta, Sebastián Britos solo renovó por un año más debido a que el club aún no tiene claro qué es lo que pasara con Diego Romero, segundo arquero del primer equipo, que podría ser cedido a préstamo.

“Está confirmado que Sebastián Britos se va a quedar en la ‘U’ por todo el 2025, se activó la cláusula de renovación automática. Desde el lado del arquero buscaban un contrato de más tiempo, finalmente el club decidió que solamente sea por un año por ahora”, sostuvo en el programa L1 Radio.

Diego Romero previo a un partido con Universitario - Créditos: Universitario de Deportes

Además, añadió que “todo va a depender de lo que suceda con Diego Romero en las próximas semanas, que tiene la chance de irse prestado o ver si se termina quedando, son dos opciones que están valorando en la ‘U’, pero Britos ya es el primer renovado y confirmado”.

“No podemos hablar de ningún otro arquero todavía, porque todavía hay que ver qué pasa con Romero y ya cuando se defina eso, podemos hablar de lo que viene”, sentenció.