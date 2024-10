Ricardo Gareca tendrá decisiva reunión con la Federación de Chile: buscarán rescindir su contrato pese a haberle dado su respaldo días atrás

Ricardo Gareca con las horas contadas en Chile - Créditos: Getty Images

Ricardo Gareca viene atravesando una situación bastante complicada con la selección de Chile. Y es que al mando del estratega argentino, la ‘roja’ quedó eliminada en fase de grupos de la Copa América 2024, registró cuatro derrotas consecutivas en las Eliminatorias Sudamericanas 2026 y actualmente se ubica en el en el último lugar de la tabla con tan solo cinco puntos.

A raíz de los malos resultados, desde la Federación Chilena de Fútbol estarían analizando lo que podría ser una eventual salida del ‘Tigre’. Las próximas horas serían claves en la interna de la institución, ya que los directivos definirían su continuidad en el plantel.

Pese a que Pablo Milad, presidente de la ANFP, respaldó el trabajo que viene realizando el exentrenador de la selección peruana, diversos medios del país ‘sureño’ aseguraron que ambas partes sostendrán una reunión para hablar sobre su futuro previo a la fecha doble de noviembre.

“La continuidad de Ricardo Gareca en Chile se definirá en las próximas horas. Está previsto una reunión entre los principales directivos de la ANFP y el ‘Tigre’ para ver si sigue o no al frente de la ‘roja’”, escribió el periodista César Merlo en su cuenta oficial de Twitter.

Asimismo, el diario El Mercurio señaló que si bien el DT de 66 años aún no ha hablado con Milad, la idea es que se dé una conversación. “Gareca quiere conversar sobre su salida, porque, como dijo en conferencia, tiene al 90% del país en contra. No sabe si tiene la fuerza para seguir”.

A este medio se le suma ADN Chile, donde dieron a conocer cuál era el plan de la Federación. “Esperaban que Gareca Nardi renuncie en conferencia de prensa post partido, pero esto no ocurrió y habría una conversación privada el jueves 17 de octubre o viernes 18. La idea sería que la dirigencia llegue a un acuerdo con el exentrenador de Perú para acordar la rescisión del contrato y baje sus pretensiones”.

Finalmente, Marco Escobar, reportero de DSports Chile, también confirmó dicha información. “Gareca dijo que no iba a hablar sobre el tema en caliente, pero después del partido ante Colombia estaban el presidente de la Federación, el secretario general y el gerente general, es decir, personas que son altas autoridades de la Federación. Va a haber una reunión y podría pasar algo. Aunque el plan de Milad no era sacar a Gareca, sino esperar hasta noviembre. Vamos a ver qué va a pasar”, expresó.

¿Quién sería el posible reemplazo de Ricardo Gareca?

Rocío Ayala, comunicadora de ADN Chile, reveló quien sería el posible reemplazo de Ricardo Gareca tras su breve y accidentado paso por el combinado ‘mapocho’. Se trataría de Nicolás Córdova, quien también dirigió a Universitario de Deportes entre 2018 y 2019. Cabe resaltar que, actualmente es jefe técnico de las selecciones nacionales de Chile, además de ser la cabeza de la Sub 20.

“Hoy hubo una reunión en el complejo Fernando Riera. A las 9:00 am llegó Nicolás Córdova, técnico de la sub 20, y se reunió con Marko Biskupovic, gerente de selecciones de la ANFP. Sacaron conclusiones tras amistosos con EEUU. También hablaron de la fecha de noviembre, porque mientras Chile juegue ante Perú y Venezuela, la sub 20 jugará ante Perú y Noruega pensando en el Mundial Sub 20″, indicó en un inicio.

Posterior a ello, agregó lo siguiente: “También se tocó la situación actual. En Juan Pinto Durán le preguntaron para que asuma la ‘roja’ adulta y él era esquivo, no quería hablar del tema y se mostraba con cierta molestia porque, como jefe técnico, está proyectándose para el Mundial Sub 20, pero sabe que es una posibilidad si es que no se llega a un acuerdo, él será el elegido para el interinato. Por ahora, eso no es así, pero si las partes llegan a un acuerdo para la salida de Gareca, es el principal apuntado”.

Rocío Ayala se pronunció sobre la posibilidad de que un entrenador que dirigió el cuadro 'merengue' pueda tomar el relevo del 'Tigre' ante mal presente de la 'roja' en Eliminatorias 2026. (Video: ADN Chile)

Próximo partido de Chile en Eliminatorias

Tras caer 4-0 frente a Colombia, la selección chilena volverá a la acción en el proceso clasificatorio en menos de un mes cuando se enfrente a Perú. Dicho encuentro está programado para el viernes 15 de noviembre a las 20:30 horas locales y el estadio aún está por confirmarse.