¿Extécnico de Universitario puede reemplazar a Ricardo Gareca?: periodista chilena hizo importante revelación sobre el futuro de la ‘roja’ en Eliminatorias

Rocío Ayala se pronunció sobre la posibilidad de que un entrenador que dirigió el cuadro 'merengue' pueda tomar el relevo del 'Tigre' ante mal presente de la 'roja' en Eliminatorias 2026. (Video: ADN Chile)

Luego de la abultada derrota ante Colombia en Barranquilla, el puesto de Ricardo Gareca ha estado bajo la lupa debido a la última ubicación de la selección de Chile en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Norteamérica 2026. De hecho, a lo largo del día se ha venido hablando sobre la posibilidad de que el ‘Tigre’ y los dirigentes de la ANFP se reúnan para analizar el destino de la ‘roja’. En ese sentido, una periodista chilena confesó que existe la posibilidad de que un extécnico de Universitario de Deportes asuma en el mando.

La caída frente al cuadro ‘cafetero’ terminó hundiendo a un equipo que no ha ganado con el DT argentino en el actual proceso clasificatorio (cuatro derrotas consecutivas). Por tal motivo, surgen dudas sobre lo que pasará con el futuro del elenco de cara al futuro, teniendo en cuenta que aún puede revertir su crítica situación.

La comunicadora Rocío Ayala, de ADN Chile, dio detalles de lo que fueron las últimas 24 horas en el entorno de la selección chilena. Primero mencionó que luego del compromiso el estratega se mostró decepcionado por el rendimiento de sus futbolistas, de ahí que no hubo una reunión en el camerino ni en el hotel de concentración.

Luego, la reportera dijo que desde la ANFP (Asociación Nacional de Fútbol Profesional) esperaban que Gareca Nardi renuncie en conferencia de prensa post partido, pero esto no ocurrió y habría una conversación privada el jueves 17 de octubre o viernes 18. La idea sería que la dirigencia llegue a un acuerdo con el exentrenador de Perú para acordar la rescisión del contrato y baje sus pretensiones, considerando que dicha entidad atraviesa por problemas económicos y no puede pagarle lo que resta de lo acordado.

Pablo Milad, presidente de la ANFP, ha mostrado un constante respaldo de Ricardo Gareca en la selección de Chile, aunque el rumbo podría cambiar tras goleada sufrida ante Colombia. - créditos: Difusión

¿Extécnico de Universitario será el reemplazo de Ricardo Gareca en Chile?

Ahí fue cuando Rocío Ayala mencionó al que sería el posible reemplazo de Ricardo Gareca. Se trataría de Nicolás Córdova, quien dirigió a Universitario entre el 2018 y 2019, y actualmente es el jefe técnico de las selecciones nacionales de Chile, además de ser la cabeza de la sub 20.

“Hoy hubo una reunión en el complejo Fernando Riera. A las 9:00 am llegó Nicolás Córdova, técnico de la sub 20, y se reunió con Marko Biskupovic, gerente de selecciones de la ANFP. Sacaron conclusiones tras amistosos con EEUU. También hablaron de la fecha de noviembre, porque mientras Chile juegue ante Perú y Venezuela, la sub 20 jugará ante Perú y Noruega pensando en el Mundial Sub 20″, comentó en primera instancia.

De la misma manera, la periodista enfatizó en que desde la ANFP indagaron con el DT de 45 años y conocer su predisposición para tomar el relevo del ‘Tigre’, a lo que se encontraron con una inesperada respuesta.

“También se tocó la situación actual. En Juan Pinto Durán le preguntaron para que asuma la ‘roja’ adulta y él era esquivo, no quería hablar del tema y se mostraba con cierta molestia porque, como jefe técnico, está proyectándose para el Mundial Sub 20, pero sabe que es una posibilidad si es que no se llega a un acuerdo, él será el elegido para el interinato. Por ahora, eso no es así, pero si las partes llegan a un acuerdo para la salida de Gareca, es el principal apuntado”, precisó.

Nicolás Córdova fue entrenador de Universitario y ahora dirige a la selección de Chile sub 20.

Ricardo Gareca sobre posible salida de Chile

Ricardo Gareca compareció en conferencia de prensa tras la derrota de visita ante Colombia y, entre otros temas, reconoció que analizará la posibilidad de dejar la selección de Chile ante el duro presente en las Eliminatorias 2026.

“No estoy acostumbrado a tomar resoluciones en caliente. Quiero pensar y enfriarme. Es un proceso difícil, complicado, pero hoy por hoy no estoy para tomar una determinación. Necesito tranquilizarme, estar con mi cuerpo técnico y con los dirigentes. Hay tiempo. Todo lo que tenga que ver con una decisión de abandonar el cargo, en estos momentos, no estoy en condiciones de manifestarlo. En estos momentos, eso es lo que puedo contestar”, sostuvo.

El técnico de Chile evitó hablar de renuncia luego de goleada frente a Colombia. (Video: TNT Sports)