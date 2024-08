Perú perdió ante Italia en amistoso sub 17 de vóley: la importancia de haber enfrentado al campeón de Europa previo al Mundial

Perú perdió ante Italia en amistoso previo al Mundial Sub 17 de vóley. Crédito: FPV

La selección peruana de vóley femenino sub 17 venía en muy buen momento, siendo subcampeón de la Copa Panamericana 2023 y manteniéndose en una racha positiva con solo haber sufrido una derrota en la final de ese torneo. Sin embargo, el último domingo 11 de agosto sufrió un nuevo tropiezo ante nada menos que Italia, la campeona de Europa en la categoría. Toda caída duele, pero esta en específico sirvió de mucha ayuda para la ‘bicolor’ de cara al Mundial que se aproxima.

Ya Antonio Rizola, ’head coach’ de la escuadra nacional, ha advertido en los últimos meses que el nivel del campeonato que se aproxima en Lima va a ser completamente superlativo, incomparable con lo vivido en el certamen de la Norceca realizado en Guatemala. Incluso, el mismo entrenador aseguró que Perú es inferior a los contendientes con los que se medirá y las expectativas son bajas.

“No vamos a ganar ni un set en este campeonato mundial. No vamos a pasar la ronda. Las personas tienen que saber que no es mentira. De los equipos que vienen a jugar vamos a ver biotipos, calidad de juego, velocidad de juego, coordinación motora… la diferencia es muy grande”, señaló sin tapujos en una entrevista para este medio en el mes de mayo.

Esta percepción del técnico no ha cambiado a pesar de la medalla de plata obtenida en la Copa Panamericana. Eso sí, Rizola ya sabe que tiene un buen material para trabajar dentro del grupo y buscará realizar una participación digna en el Mundial. Para ello, la Federación Peruana de Vóley (FPV) organizó una serie de amistosos para su última etapa de preparación.

El seleccionador nacional de vóley se mostró pesimista sobre la participación de la ‘bicolor’ en la cita mundialista que se disputará en Lima. (Video: Paula Elizalde)

Los rivales escogidos por la FPV son precisamente fuertes. Además de República Dominicana, invitó a Italia y Japón, campeones sub 17 en sus respectivas confederaciones (Asia y Europa). El sexteto peruano ya está viviendo esta experiencia y el último fin de semana jugó sus dos primeros amistosos: le ganó a su oponente centroamericano, pero cayó ante el cuadro europeo.

La derrota ante Italia

El triunfo ante Dominicana generó sensaciones positivas para Perú, ya que con ese mismo rival se medirá en la fase de grupos del Mundial Sub 17. No obstante, luego le tocó medirse contra Italia y la historia fue completamente distinta: sufrió una dura derrota por 3-1 en el Coliseo Eduardo Dibós.

El equipo nacional fue sorprendido por el gran nivel de su rival en el arranque del choque. El campeón europeo pasó muy por encima de las dirigidas por Rizola en los dos primeros parciales, imponiéndose con un contundente 25-11 y 25-19. Todo indicaba que la ‘azzurri’ ganaría sin problemas en sets corridos, pero la ‘bicolor’ reaccionó.

Consciente de la categoría de su oponente, la selección peruana tomó otra actitud y descontó, ganando la tercera manga 25-23. De hecho, estuvo muy cerca de forzar el ‘tie break’ contra todo pronóstico, pero finalmente Italia cerró con un 25-23 a su favor para quedarse con el triunfo en Lima.

La selección peruana sub 17 se prepara para afrontar el Mundial de la categoría en Lima. Crédito: FPV

Esta derrota fue muy importante para Antonio Rizola y sus pupilas con el fin de conocer, desde ya, el altísimo nivel que les depara en el Mundial Sub 17. Además, perdieron ante la vigente campeona de Europa y candidata al título del campeonato. He ahí la relevancia del cotejo.

Ahora, el combinado peruano continuará su preparación antes de su debut contra Brasil en el certamen. Este martes y miércoles 13 y 14 de agosto, la ‘bicolor’ medirá fuerzas contra Japón y nuevamente contra República Dominicana. De ello, el seleccionador nacional sacará sus últimas conclusiones para afrontar la cita en la capital.