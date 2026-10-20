De modelo y chico reality a ganador de Top Chef VIP 2026: las polémicas que marcaron la vida de Guty Carrera

¡No te pierdas el emocionante final de Top Chef VIP! La emoción está a flor de piel cuando se anuncia al ganador en una celebración espectacular: Guty Carrera

Guardar

Guty Carrera acaba de escribir uno de los capítulos más importantes de su carrera televisiva. El modelo y actor se coronó ganador de la quinta temporada de Top Chef VIP, el reality gastronómico de Telemundo, después de imponerse en una gran final que reunió a cuatro celebridades: Ninel Conde, Kelly Ríos, Lupillo Rivera y el propio Carrera. El premio: US$200.000 en efectivo y un título que amplía su trayectoria en la televisión internacional.

La victoria, anunciada el 19 de octubre de 2026, representa un giro significativo para una figura que durante años ocupó titulares en Perú por sus relaciones sentimentales, las acusaciones de infidelidad que rodearon una de sus rupturas más mediáticas y el enfrentamiento legal con su expareja Alejandra Baigorria. En México, donde decidió continuar su carrera, también enfrentó controversias sentimentales mientras buscaba consolidarse como actor y personalidad televisiva.

PUBLICIDAD

Su recorrido no ha sido lineal. De las pasarelas y los programas de competencia peruanos pasó a las producciones mexicanas y los formatos internacionales de entretenimiento. En Top Chef VIP, además, tuvo que demostrar que podía desenvolverse en un terreno distinto al que lo hizo conocido: la cocina.

Guty Carrera sostiene el trofeo que lo acredita como ganador del certamen televisivo Top Chef VIP en el set de la cadena Telemundo.

De modelo a uno de los chicos reality más mediáticos del Perú

Hijo de la modelo y actriz peruana Edith Tapia, Guty Carrera comenzó su carrera en el mundo del modelaje antes de convertirse en una figura reconocida de la televisión nacional. Su participación en Esto es guerra y posteriormente en Combate lo colocó entre los rostros más populares de los programas de competencia, donde su imagen, su carácter competitivo y su vida sentimental despertaron el interés del público.

PUBLICIDAD

Sin embargo, su popularidad quedó estrechamente vinculada a los episodios que protagonizó fuera de las pruebas físicas. Sus relaciones con figuras conocidas del espectáculo peruano hicieron que su nombre trascendiera los espacios de entretenimiento y se convirtiera en protagonista habitual de los programas de espectáculos.

Uno de los primeros episodios que marcó su imagen pública fue su relación con Melissa Loza, integrante de Esto es guerra. El romance, que duró aproximadamente un año y cuatro meses, terminó en medio de rumores sobre una presunta infidelidad con Milett Figueroa.

Guty Carrera insiste que no le fue infiel a Melissa Loza. (Foto: Captura / Instagram)

Melissa Loza y la frase que quedó en la historia de la farándula

La ruptura con Melissa Loza convirtió a Carrera en protagonista de uno de los episodios más recordados de la televisión de espectáculos peruana. La aparición de Milett Figueroa en las informaciones sobre el final de la relación alimentó las versiones de una supuesta infidelidad, mientras el modelo intentaba defender su posición públicamente.

PUBLICIDAD

La frase «Yo no fui infiel» terminó convirtiéndose en una de las expresiones más recordadas de aquella etapa. Carrera la pronunció ante las cámaras en medio de la controversia y, con el tiempo, pasó a formar parte de su propia imagen televisiva.

Guty Carrera aseguró que no le fue infiel a Melissa Loza | América TV

Años después, el modelo volvió a referirse al episodio. En una entrevista concedida a Trome en noviembre de 2023, sostuvo que no había engañado a Loza y explicó que ambos atravesaban una separación cuando salió con Figueroa. Según su versión, el vínculo con Melissa ya se encontraba desgastado y la salida con la modelo ocurrió cuando estaban distanciados.

PUBLICIDAD

Las distintas versiones que circularon durante aquellos años alimentaron el debate público. En 2025, Carrera volvió a hablar de la famosa frase y afirmó que había sido planificada dentro del contexto televisivo de Esto es guerra. Así, una ruptura sentimental se transformó en un episodio que continuó persiguiéndolo incluso después de abandonar la televisión peruana.

Alejandra Baigorria: el romance que terminó en una disputa judicial

Si la relación con Melissa Loza dejó una frase que acompañaría su nombre durante años, su romance con Alejandra Baigorria dio paso a uno de los conflictos más prolongados de su vida pública.

Carrera y la empresaria comenzaron a salir a finales de 2015. La pareja se convirtió rápidamente en una de las más comentadas de la farándula nacional, pero la relación terminó a comienzos de 2016 y dio paso a una controversia que llegó a los tribunales.

PUBLICIDAD

Baigorria denunció a Carrera por presunta violencia psicológica y violencia familiar. Durante el proceso se difundieron audios de discusiones entre ambos, que fueron ampliamente comentados en los programas de espectáculos. El caso también estuvo acompañado de medidas de protección dictadas durante la investigación.

Alejandra Baigorria revela problemas de ira en Guty Carrera. | Composición/Infobae

El modelo rechazó las acusaciones y cuestionó públicamente la forma en que se presentó el conflicto. En 2019, la denuncia fue archivada, de acuerdo con los reportes publicados por medios peruanos. Ese desenlace judicial debe distinguirse de las versiones y declaraciones que ambos protagonizaron durante los años de enfrentamiento.

La disputa no terminó allí. En 2021, Carrera presentó una demanda por daños y perjuicios contra Baigorria, alegando que las acusaciones habían afectado su imagen y su carrera profesional. El caso mantuvo a ambos vinculados en la agenda mediática incluso después de que sus caminos sentimentales se separaran.

PUBLICIDAD

En una entrevista posterior, el modelo insistió en su versión de los hechos y recordó el impacto que tuvo la controversia sobre su vida personal y profesional. Baigorria, por su parte, había expuesto públicamente las razones que la llevaron a denunciarlo.

El enfrentamiento se convirtió en un punto de inflexión para Carrera: su nombre quedó asociado no solo a los realities y los romances televisivos, sino también a un caso judicial que marcó durante años la percepción pública sobre él.

Alejandra Baigorria se refirió al juicio con Guty Carrera | Willax

México: una nueva carrera y más controversias sentimentales

Lejos de los sets peruanos, Carrera apostó por continuar su trayectoria en México. Allí buscó oportunidades en la actuación y la televisión, un mercado con una amplia industria de telenovelas y producciones en español.

PUBLICIDAD

Su incursión en ese país incluyó trabajos actorales y participaciones en formatos de entretenimiento. Entre sus proyectos figura la telenovela Nadie como tú, además de su presencia en producciones y realities vinculados a cadenas internacionales.

Pero su vida sentimental volvió a colocarlo en el centro de la conversación pública. Su relación con la influencer mexicana Brenda Zambrano también estuvo acompañada de declaraciones y acusaciones después de la ruptura.

Brenda Zambrano confiesa cómo es su actual relación con Guty Carrera. Instagram

Zambrano contó públicamente su versión del final de la relación y formuló señalamientos contra el modelo, incluidos cuestionamientos sobre su comportamiento y presuntas conversaciones con otras mujeres. Se trató de afirmaciones realizadas por su expareja que Carrera debía responder desde su propia posición, no de hechos que deban darse por acreditados sin una verificación independiente.

PUBLICIDAD

La exposición de estos episodios mostró que mudarse de país no significaba necesariamente dejar atrás el interés mediático por su vida privada. Aun mientras buscaba consolidarse profesionalmente, sus relaciones sentimentales continuaban alimentando titulares.

Posteriormente, Guty Carrera inició una relación con Alana Lliteras, cocinera y personalidad televisiva mexicana, conocida por su trayectoria en programas gastronómicos y de entretenimiento. La relación adquirió especial relevancia durante su participación en Top Chef VIP, donde el interés del público por su desempeño culinario también se mezcló con la atención a su vida sentimental.

Guty Carrera levanta el trofeo de ganador del programa Top Chef VIP de Telemundo junto a los demás participantes en el set de grabación.

Telemundo: de los realities de supervivencia a la cocina

La llegada de Carrera a Telemundo fue parte de una nueva etapa profesional. Antes de participar en Top Chef VIP, formó parte de La Isla: Desafío Extremo y de la cuarta temporada de La casa de los famosos, dos formatos que lo expusieron ante audiencias más amplias en Estados Unidos y otros mercados hispanohablantes.

En octubre de 2025 se confirmó su participación en la quinta temporada de Top Chef VIP, una competencia que reunió a 20 celebridades de distintas nacionalidades y profesiones. A diferencia de los programas en los que había construido su popularidad, el desafío consistía en preparar platos bajo presión, responder a las exigencias de un jurado especializado y demostrar capacidad para aprender técnicas culinarias.

Carrera no llegó a la competencia con una trayectoria conocida como chef profesional. Su perfil era el de un modelo, actor y participante habitual de realities. Por eso, su avance en el concurso supuso una oportunidad para presentarse ante el público desde una faceta diferente.

Durante la temporada, los participantes enfrentaron pruebas individuales, retos de creatividad, eliminaciones y una instancia de repechaje que permitió el regreso de algunos concursantes. Guty consiguió avanzar hasta la gran final, en la que se enfrentó a Ninel Conde, Kelly Ríos y Lupillo Rivera.

Revive los momentos más emocionantes de la final de Top Chef VIP con la participación de Guty Carrera. Descubre las reacciones de los jueces, concursantes y el público en esta competencia culinaria. Video: Instagram Top Chef VIP 5

Guty Carrera gana Top Chef VIP 2026 y se lleva US$200.000

La gran final de Top Chef VIP 5 se realizó el lunes 19 de octubre de 2026, bajo la conducción de Carmen Villalobos. Los chefs Antonio “Toño” de Livier, Inés Páez, conocida como Chef Tita, y Betty Vázquez fueron los encargados de evaluar las preparaciones finales.

Carrera terminó imponiéndose a sus tres competidores y se llevó el premio de US$200.000. Su triunfo fue confirmado por Telemundo, que destacó su evolución durante la competencia, su disciplina y su capacidad para responder a los desafíos de la cocina.

La victoria también generó reacciones divididas en redes sociales. Mientras algunos espectadores celebraron su desempeño, otros cuestionaron el resultado y debatieron sobre la influencia que pudo tener su relación con Lliteras, quien cuenta con experiencia en el ámbito gastronómico. Esas reacciones forman parte de la conversación digital posterior al programa y no constituyen pruebas de irregularidades en la evaluación del jurado.