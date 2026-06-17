Perú

Tragedia en Huánuco: al menos siete fallecidos y más de 15 heridos tras despiste de bus interprovincial

El ómnibus interprovincial iba de Pucallpa a Lima cuando salió de la vía en el sector San Isidro, en el kilómetro 466 de la carretera Federico Basadre

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El bus interprovincial de Real Chancas que iba de Pucallpa a Lima se despistó en el kilómetro 466 de la carretera Federico Basadre, en Huánuco.
El bus interprovincial de Real Chancas que iba de Pucallpa a Lima se despistó en el kilómetro 466 de la carretera Federico Basadre, en Huánuco.

Una nueva tragedia vial sacudió la región de Huánuco cuando un bus interprovincial de la empresa Real Chancas que se dirigía a Lima desde Pucallpa se despistó en el sector San Isidro, en el kilómetro 466 de la carretera Federico Basadre, a la altura del distrito Hermilio Valdizán, provincia de Leoncio Prado.

Según informó RPP en base a declaraciones de autoridades, el accidente dejó al menos siete personas fallecidas y 16 heridas, entre ellas tres menores de edad, que fueron trasladadas de emergencia al Hospital de Tingo María. No obstante, en medios de esa localidad se habla de hasta 11 víctimas mortales.

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El hecho ocurrió en circunstancias aún no esclarecidas, lo que ha llevado a que las autoridades abran una investigación para determinar las causas. La fiscal provincial Elia Garay Bacilio indicó que las labores de recuperación de víctimas continuaban, con cuatro cuerpos ya recuperados, mientras que otros permanecían atrapados bajo la carrocería del vehículo siniestrado.

El accidente en Hermilio Valdizán, provincia de Leoncio Prado, dejó al menos siete fallecidos y 16 heridos, entre ellos tres menores de edad.
El accidente en Hermilio Valdizán, provincia de Leoncio Prado, dejó al menos siete fallecidos y 16 heridos, entre ellos tres menores de edad.

Estado de los heridos

El director del hospital de Tingo María, Ricardo Díaz Bardales, explicó que algunos heridos presentaban traumatismo renal y uno de ellos se encontraba en observación debido a hematuria o sangrado en la orina.

“Tenemos pacientes con traumatismo renal, por el impacto que han tenido. Tengo un paciente que está con hematuria, o sea, sangrado por la orina, que está todavía en observación”, declaró. Añadió que todos los heridos continuaban bajo evaluación médica y que se repetirían análisis y estudios para monitorear su evolución.

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La información oficial precisa que dieciséis personas permanecían internadas en el centro de salud tras el accidente, mientras equipos de rescate y autoridades trabajaban en el lugar para recuperar todos los cuerpos y asegurar la zona.

Fueron más de 25 personas que perdieron la vida tras caída de bus.
Las autoridades investigan las causas del despiste del bus en Huánuco porque las circunstancias del accidente aún no fueron esclarecidas.

La principal emergencia

Este siniestro se suma a la preocupante estadística nacional sobre accidentes de tránsito. De acuerdo con el Ministerio de Salud (Minsa), el Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) ha intervenido en 5.659 incidentes de este tipo desde enero de este año, según un reporte oficial difundido por la propia entidad.

En lo que va del 2026, el SAMU gestionó 46.739 llamadas de emergencia, reflejando la alta demanda de atención médica prehospitalaria en el país. De todas estas intervenciones, 1.583 personas accidentadas fueron trasladadas a diferentes establecimientos de salud.

El reporte del Minsa señala que, en Lima Metropolitana, los distritos de Lima Cercado, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Los Olivos y Villa El Salvador concentran los mayores índices de atención por accidentes viales. Las lesiones más frecuentes atendidas por el SAMU incluyen traumatismos superficiales múltiples, lesiones por colisión con automóvil y traumatismo intracraneal.

Lima registra más 1600 muertos por accidentes de tránsito. (Foto: Agencia Andina)
Lima registra más 1600 muertos por accidentes de tránsito. (Foto: Agencia Andina)

“El rápido arribo de nuestras unidades y el profesionalismo de nuestro personal permiten brindar una atención oportuna y salvar vidas”, afirmó el director ejecutivo del SAMU, Ítalo Vásquez, citado en el comunicado oficial.

Canales de emergencia

El SAMU opera la línea gratuita 106, disponible a nivel nacional para la atención inmediata de emergencias médicas, incluidos accidentes de tránsito. Este canal permite solicitar el envío de ambulancias especializadas con personal capacitado en atención prehospitalaria y traslado seguro a hospitales.

Por su parte, la Policía Nacional del Perú ofrece la línea 105, destinada a situaciones de emergencia, seguridad ciudadana y accidentes viales. Al comunicarse con este número, los operadores coordinan el despliegue de patrullas, resguardan la zona y facilitan la intervención de servicios complementarios.

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios también participa en la respuesta a emergencias a través de la línea 116, habilitada las 24 horas. Este servicio resulta fundamental en accidentes que requieren rescate vehicular, control de incendios o atención a personas atrapadas. La coordinación entre bomberos, policía y SAMU fortalece la capacidad de respuesta ante los siniestros viales que afectan a la población peruana.

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