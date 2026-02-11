Perú

Sergio Peña enfrenta a usuaria que cuestionó su foto con su novia tras acusación de abuso: “Eres una persona ignorante”

El futbolista no se quedó callado ante las críticas de una seguidora, quien le recordó la acusación de abuso sexual que tiene pendiente

El futbolista Sergio Peña y su novia aparecen en románticas imágenes, compartidas poco después de que él enfrentara una controversia por sus publicaciones en redes sociales. (Instagram / @/camiila____________)

El futbolista Sergio Peña se encuentra en el centro de la atención pública tras responder de manera directa a los comentarios surgidos por una reciente publicación en sus redes sociales. Peña, quien acaba de incorporarse al Sakaryaspor de Turquía, compartió una imagen acompañado de su pareja, Camila Ganoza, lo que generó múltiples reacciones por parte de sus seguidores y usuarios, en medio del contexto judicial que enfrenta.

La fotografía publicada por Peña coincidió con la decisión de Ganoza de reabrir su perfil de Instagram al público, acción que incrementó la exposición del futbolista y su vida personal. Entre los mensajes recibidos, uno destacó por el tono irónico de una usuaria: “En Uruguay se le olvidó, pero en Perú ya se acordó que la ama”, aludiendo a la relación sentimental del jugador y relacionándola con la denuncia por presunto abuso sexual interpuesta en su contra.

La respuesta de Sergio Peña no tardó y marcó el inicio de un nuevo episodio de debate en redes sociales. Peña optó por no esquivar la crítica y emitió un mensaje contundente dirigido a la autora del comentario.

Sergio Peña se defendió en redes sociales ante una usuaria que cuestionó su foto con su novia tras la reciente acusación de abuso. (Instagram / @/camiila____________)
“Eso es lo que te convierte en una persona ignorante que no tiene personalidad y mucho menos una vida agradable”, manifestó el mediocampista, dejando en claro su molestia ante los cuestionamientos sobre su vida privada.

Peña fue más allá y criticó la conducta de quienes opinan sobre personas que no conocen personalmente. “Te metes a una cuenta de una persona que no conoces para comentar cosas que solo se hacen ver de la manera más ridícula que puede existir, diciendo cosas que solo te convierten en una más de todas las personas que sin saber una verdad inventan para generar morbo y eso te convierte en una persona mala”, expresó en la misma red social.

La reacción del futbolista fue ampliamente comentada y abrió un nuevo capítulo en la relación entre figuras públicas y la exposición en plataformas digitales, especialmente en momentos donde existen procesos judiciales en curso. La publicación y las respuestas de Peña reflejan el impacto que las redes ejercen sobre la vida personal de los deportistas y el nivel de escrutinio al que pueden estar sujetos.

Sergio Peña y su novia posan para una fotografía mientras practican snorkel en aguas azules cristalinas, mostrando un momento de tranquilidad en medio de la atención mediática reciente. (Instagram / @/camiila____________)

Sergio Peña pide a seguidora que ‘se pague buenos estudios’

En el intercambio, Sergio Peña exhortó a la usuaria a enfocarse en su desarrollo personal y educativo. “Vive tu vida y se feliz, invierte tu tiempo en una buena educación y en darle amor a tu familia”, le sugirió públicamente, remarcando la importancia de priorizar el crecimiento individual por encima de la crítica ajena.

El futbolista también hizo referencia a la motivación de quienes dedican tiempo a comentar en sus publicaciones. “La psicología dice que los haters son personas que quieren ser como tú o tener tu vida de alguna manera, por algo nos sigues y por algo nos dedicas tu tiempo para comentar y estar pendiente”, sostuvo Peña, señalando el fenómeno de la atención negativa en redes sociales.

En la parte final de su respuesta, Peña fue directo en su consejo: “Págate unos buenos estudios para que así tengas mejores ideas y mejores propósitos en la vida”, zanjando así el intercambio.
Sergio Peña.

Su postura generó una nueva ola de comentarios, tanto de apoyo como de rechazo, lo que evidencia la polarización que generan este tipo de episodios en el ámbito digital.

La situación de Sergio Peña ilustra la interacción constante entre la exposición pública y el escrutinio social, especialmente cuando existen procesos legales abiertos. El caso sigue generando discusión en redes, mientras el jugador continúa participando en la liga turca y afrontando la repercusión mediática ligada a su situación judicial.

