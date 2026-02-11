Perú

Magaly Medina lanza filosa crítica a Xiomy Kanashiro y cuestiona su rol como conductora: “El mismo vocabulario de Paolo Guerrero”

La periodista de espectáculos no dudó en comentar con ironía la reciente participación de la pareja de Jefferson Farfán, sugiriendo que su vínculo con el futbolista pesó más que su experiencia en el set

Sin piedad, Magaly Medina asegura que Melissa Paredes perdió toda credibilidad tras su 'ampay' y compara el vocabulario de Xiomy Kanashiro con el de Paolo Guerrero, cuestionando su capacidad para la conducción.

El regreso de Magaly Medina a la televisión peruana no ha pasado desapercibido. Fiel a su estilo directo y sin filtros, la conductora dedicó parte de la última edición de ‘Magaly TV, la Firme’ a criticar abiertamente los recientes cambios y el rumbo del programa matutino ‘América Hoy’.

Entre sus principales blancos de crítica estuvo Xiomy Kanashiro, a quien Medina no solo cuestionó por su desenvolvimiento frente a cámaras, sino que también ridiculizó por su capacidad comunicativa y por la razón, según ella, que la llevó a ser considerada para la conducción: su vínculo sentimental con Jefferson Farfán.

Magaly Medina cuestiona el perfil profesional de Xiomy Kanashiro

Durante la transmisión, Magaly Medina no dudó en despotricar contra el magazine que, tras la salida de Ethel Pozo y del productor Armando Tafur, ha pasado por una serie de pruebas de panelistas y conductoras invitadas. En ese contexto, la periodista fue especialmente dura con Xiomy Kanashiro, una de las caras nuevas en la conducción durante estos días de “casting al aire”.

“La pobrecita tiene el mismo vocabulario de Paolo Guerrero, parece que fueron al mismo colegio. Entonces, ¿qué podemos esperar de ella? Pobrecita. Claro, es que lo único de bueno que tiene la niña es que es la novia de Farfán. Entonces, cree que por ser la novia de Farfán, ya todo el mundo la va a mirar, todo el mundo la va a ver”, ironizó Medina.
Magaly Medina cuestiona llegada de Paolo Guerrero al streaming y advierte a María Pía Copello: "No tiene el don de la comunicación".

La referencia a Paolo Guerrero no es casual: la conductora ya había criticado antes el poco desenvolvimiento del futbolista como comentarista en un canal de streaming, y ahora utiliza esa comparación para menospreciar la capacidad de Kanashiro frente a cámaras. Pero el ataque de Magaly no terminó ahí.

La conductora también puso en duda la formación profesional de Kanashiro: “Pero si tú no tienes desenvolvimiento ante las cámaras, si no tienes algo de sesos, ay, querida, por más que tengas un cartón de comunicadora y lo que tú quieras, cuatro palabras mal dichas no te salen ni bien”, añadió, minimizando cualquier mérito académico de la bailarina y comunicadora.

Magaly Medina extendió su crítica al formato y al equipo actual de “América Hoy”, programa que ha sufrido varios movimientos tras la salida de figuras clave como Ethel Pozo y el productor Armando Tafur. Según Medina, la ausencia de ambos se nota no solo en la falta de dirección, sino en el caos y la falta de liderazgo en pantalla.

“Increíble que haga falta Ethel y Papá Armando. (…) Realmente era su papá, porque sin él están perdidos en el desierto. Por favor, sáquenlos del aire o pónganles un titiritero mejor, porque ellos son eso: payasitos que siempre tendrán que tener un director de circo”, sentenció entre risas e ironías.

La periodista también se refirió a otras figuras que han pasado por el set durante las semanas de “casting al aire”, mencionando a Melissa Paredes, de quien reiteró que perdió toda credibilidad tras el escándalo de infidelidad que protagonizó y que, por lo tanto, no podía ejercer el rol de comentarista de farándula con autoridad moral.

La presentadora Magaly Medina arremete
La presentadora Magaly Medina arremete contra Xiomy Kanashiro, cuestionando su desempeño como conductora y comparando su vocabulario con el de Paolo Guerrero.

Respecto a la dinámica actual del programa, Magaly describió a los conductores como “muñecos” que solo funcionaban cuando recibían indicaciones directas y que, en ausencia de una dirección clara, se ven “perdidos, confundidos” y sin recursos para sostener el formato.

La llegada de Rebeca Escribens

Las críticas de Magaly Medina llegan en un momento de transición para ‘América Hoy’, que recientemente confirmó a Rebeca Escribens como la tercera conductora oficial del magazine, sumándose a Edson Dávila y Janet Barboza. Antes de este anuncio, tanto Melissa Paredes como Xiomy Kanashiro habían ocupado el rol de presentadoras invitadas, lo que generó comentarios sobre el futuro del espacio y la búsqueda de una nueva química entre los conductores.

La incorporación de Escribens pone fin a la etapa de incertidumbre, pero el paso de Kanashiro por el programa quedó marcado por las críticas mediáticas y, especialmente, por el análisis mordaz de Magaly Medina, quien no dudó en calificarla como una elección basada en su relación con Farfán más que en sus capacidades profesionales.

Las palabras de Magaly no pasaron desapercibidas en redes sociales, donde el debate sobre el “mérito” para ocupar un espacio en la conducción televisiva se hizo presente. Muchos usuarios coincidieron en que la televisión actual prioriza la popularidad y los vínculos personales por encima de la experiencia y el talento, mientras que otros defendieron el derecho de nuevos rostros a tener oportunidades en la pantalla.

Jorge Soto, inquieto por el difícil presente de Sporting Cristal en Liga 1 2026: “No estamos pasando por un buen momento”

El asistente técnico de los ‘cerveceros’ ha demostrado su preocupación por la mala andadura del equipo en el Torneo Apertura. “Nos estamos haciendo goles nosotros mismos”, sostuvo

Jorge Soto, inquieto por el

Clima en Tarapoto: el pronóstico del clima y las temperaturas de mañana

Esta ciudad se caracteriza por tener un clima tropical de la selva alta amazónica, con temperaturas cálidas y lluvias frecuentes gran parte del año

Clima en Tarapoto: el pronóstico

Predicción del estado del tiempo en Trujillo para mañana

Al estar cerca de la costa del pacífico, algunos fenómenos meteorológicos y atmosféricos pueden llegar a influir en su clima

Predicción del estado del tiempo

Daniela Darcourt responde a Carlos Cacho por decir que Yahaira Plasencia es la principal exponente salsera en el Perú

La cantante peruana se pronunció luego de que el maquillador y figura televisiva asegurara que la Plasencia es la exponente femenina más importante de la salsa en el país, una afirmación que generó debate en el medio artístico y reacciones en redes sociales

Daniela Darcourt responde a Carlos

Caso de mujer fallecida en Huaraz revela que hospital dispone apenas de dos médicos psiquiatras

Tras lo ocurrido, la Defensoría del Pueblo demandó una investigación exhaustiva y pidió no difundir imágenes por respeto a la familia

Caso de mujer fallecida en
“El presidente (José Jerí) está

"El presidente (José Jerí) está equivocado": habla ante el Congreso el empresario chino con arresto domiciliario que fue a Palacio

Congresistas reúnen firmas para convocar Pleno Extraordinario, ¿qué sigue para debatir vacancia de José Jerí?

José Luna Gálvez denuncia a Rafael López Aliaga por concesión 'express' a una de sus empresas en Cusco

Gestión de Carlos Canales amenaza con cárcel a periodistas por revelar fuga de datos en Miraflores, denuncia Marco Sifuentes

Julio Arbizu cuestiona que el Estado asuma defensa legal de José Jerí por caso 'Chifagate'

Daniela Darcourt responde a Carlos

Daniela Darcourt responde a Carlos Cacho por decir que Yahaira Plasencia es la principal exponente salsera en el Perú

¿Cuánto rating hizo el regreso de Magaly Medina a la TV, logró vencer a 'Luz de Luna 4'?

Patricio Parodi niega beso con Flavia López y acusa a producción de Magaly Medina de usar efectos

María Becerra se convierte en bombera voluntaria por un día en Lima: "En la próxima emergencia te rescato yo"

Doña Martha se rinde ante el talento de 'Pato' Quiñones tras su show con Bad Bunny en el Super Bowl: "Es un gran bailarín"

Jorge Soto, inquieto por el

Jorge Soto, inquieto por el difícil presente de Sporting Cristal en Liga 1 2026: "No estamos pasando por un buen momento"

Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por fase 1 vuelta de la Copa Libertadores 2026

Alianza Lima vs Regatas Lima EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026

Ignacio Buse vs Sebastián Báez: día, hora y canal TV del duelo por octavos de final del Argentina Open 2026

Cecilia Tait regresa a la escena olímpica: la leyenda del deporte peruano dice presente en Milano Cortina 2026