“Los sábados se hicieron para gozar”: así fue la fiesta memorable de Gisela Valcárcel junto a Explosión de Iquitos

La animadora sorprendió a todos al unirse a la tradicional pandilla y animar el emblemático corte de árbol, mostrando su energía y su conexión con las tradiciones del aniversario de la orquesta amazónica (Instagram)

La presencia de Gisela Valcárcel en Iquitos no pasó inadvertida. Invitada especial por el aniversario número 28 de la orquesta Explosión de Iquitos, la conductora vivió una jornada marcada por muestras de afecto masivas, desde su arribo a la ciudad hasta su participación en el escenario principal.

El festejo alcanzó su punto más alto cuando, ante un local repleto, fue cargada en hombros mientras sonaba la música amazónica que ha identificado a la agrupación durante décadas.

La escena, registrada por asistentes y difundida en redes, mostró a Valcárcel disfrutando del momento, animando al público y reafirmando su conexión con una audiencia que la recibió como figura central del espectáculo.

Un escenario encendido y una aparición que marcó la noche

La celebración por los 28 años de Explosión de Iquitos alcanzó su clímax cuando Gisela Valcárcel apareció en escena y encendió al público con música y baile. (Instagram)

La celebración se realizó la noche del viernes 30 de enero en el local Mr. Pardo, donde Explosión de Iquitos reunió a seguidores de distintas edades para conmemorar casi tres décadas de trayectoria musical. En medio del concierto, la expectativa creció con el anuncio de la invitada especial. La entrada de Gisela Valcárcel se produjo acompañada de la cortina musical que identifica a sus programas televisivos, recurso que provocó gritos y aplausos antes de que apareciera frente al público.

Desde el escenario, el animador de la orquesta la presentó con elogios. “La reina de la televisión peruana y nuestra madrina”, se escuchó decir, en una frase que desató una nueva ovación. Valcárcel avanzó hasta el centro del escenario, dio tres golpes en el piso y se sumó a la animación al ritmo de ‘Las avispas’, tema de Juan Luis Guerra que funcionó como punto de partida para su interacción con los asistentes.

En videos captados por el público se observa cómo la conductora se animó a “pandillar”, integrándose a la dinámica festiva propia de la cumbia amazónica. En otro momento, intentó participar del corte del árbol de la yunza, gesto simbólico que generó aplausos y gritos.

La escena más comentada llegó cuando fue levantada en hombros, en medio de la multitud, mientras la música seguía sonando y el local permanecía completamente lleno.

Palabras, música y una frase que se volvió consigna

Micrófono en mano, Gisela Valcárcel agradeció al público y dejó una frase que se volvió coro colectivo, reforzando el espíritu festivo del aniversario. (Instagram)

Lejos de limitarse a una aparición protocolar, Gisela Valcárcel tomó el micrófono y dirigió un mensaje al público. Sus palabras combinaron agradecimiento, emoción y referencias a la trayectoria de la agrupación homenajeada. “Estoy profundamente honrada de estar aquí y le doy gracias a Dios por permitirme verlos”, expresó ante los asistentes, que respondieron con vítores.

En su intervención, resaltó el significado del aniversario y el esfuerzo detrás del proyecto musical. “Estoy honrada de celebrar este nuevo aniversario de una agrupación que, gracias al trabajo, esfuerzo y al legado que dejó el padre, y que han continuado Raúl y su familia, ha logrado que, en un país tan centralista como el nuestro, la música de Explosión trascienda”, afirmó, en un reconocimiento directo a la historia de la orquesta.

Uno de los momentos más repetidos de la noche llegó cuando lanzó una frase que rápidamente fue coreada por el público. “¿Saben qué hora es? Eso no importa, porque los sábados se hicieron para gozar”, dijo, desatando una respuesta inmediata de la audiencia. La expresión se convirtió en consigna y acompañó varios minutos del espectáculo, reforzando el clima festivo.

La conductora se mostró cómoda en el escenario, interactuó con los músicos y mantuvo una actitud cercana con los asistentes. Su participación no solo aportó visibilidad al aniversario, sino que también reforzó la dimensión popular del evento, en el que la música amazónica fue el eje central de la celebración.

Un recibimiento multitudinario que comenzó en el aeropuerto

Horas antes del concierto, Gisela Valcárcel desató euforia en el aeropuerto de Iquitos, donde una multitud la esperó pese a un prolongado retraso aéreo. (Instagram)

La jornada de Gisela Valcárcel en Iquitos había comenzado horas antes, con un arribo que ya anticipaba la magnitud de su presencia. La conductora llegó a la ciudad la noche del viernes 30 de enero, luego de enfrentar un retraso de más de seis horas en su vuelo desde Lima. Inicialmente programado para la 1:30 de la tarde, el vuelo fue cancelado y reprogramado para cerca de las 7:30 de la noche.

Lejos de diluir el entusiasmo, la espera incrementó la expectativa. En el Aeropuerto Internacional Coronel FAP Francisco Secada Vignetta, una multitud aguardó su llegada durante horas. Cuando finalmente apareció en la zona de desembarque, los gritos, aplausos y muestras de afecto se hicieron sentir de inmediato. Fanáticos intentaron acercarse para saludarla o tomarse una fotografía, mientras ella avanzaba protegida por agentes policiales.

Visiblemente emocionada, Valcárcel respondió al recibimiento con gestos y palabras breves. “Estoy feliz de estar con ustedes”, dijo en medio del tumulto, agradeciendo el cariño de quienes la esperaron pese a la demora. El ambiente en la terminal aérea se tornó caótico, pero mantuvo un tono festivo que fue registrado en imágenes que circularon rápidamente en redes sociales.

Durante su estadía, la conductora compartió videos y fotografías del recibimiento, en los que se la observa sonriente y rodeada de seguidores. Los comentarios en plataformas digitales reforzaron su estatus como figura emblemática de la televisión peruana, con mensajes que destacaron su vigencia y la conexión que mantiene con el público tras décadas de carrera.