Tomás Gálvez revela que José Jerí entregará su teléfono a la Fiscalía: “Una sola llamada ha hecho (en Market Capón)”

Presidente remitió un oficio al despacho de Tomás Gálvez. | Ministerio Público

El fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez dio a conocer que el presidente interino José Jerí entregará su teléfono celular como parte de la investigación en su contra por las reuniones clandestinas con empresarios chinos.

En entrevista con Willax, Gálvez sostuvo que, durante el interrogatorio del último viernes, Jerí precisó el equipo que usó cuando estuvo en el Market Capón el 6 de enero pasado.

“Dice con cuál teléfono se comunicó en ese lapso. Una sola llamada ha hecho. Una sola. Entonces, en el teléfono que nos dé, obviamente tiene que estar esa llamada en ese momento, a la hora que aparece en la cámara de vigilancia. Entonces, ahí no hay forma que te cambie el teléfono, que te dé otro, porque si te da otro no va a estar esa llamada”, indicó el fiscal de la Nación interino.

Gálvez ratificó que se podrá acceder al secreto de las comunicaciones del presidente interino porque fue el mismo Jerí quien dio consentimiento para ello.

“Lo que prohíbe el Tribunal Constitucional es que se solicite o que se imponga una medida coercitiva en contra del investigado, como sería, por ejemplo, pedir ante el juzgado la medida de levantamiento de su secreto de las comunicaciones o secreto bancario, etcétera. Eso no se puede, está prohibido. Pero si él voluntariamente pone a disposición esa información, pues tenemos que utilizarlo”, indicó.

Jerí dio autorización

El presidente interino José Jerí concedió autorización para el levantamiento de su secreto de las comunicaciones en el marco de la investigación por presuntas reuniones clandestinas con empresarios chinos, según confirmó el fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez luego de su declaración realizada en Palacio de Gobierno este viernes.

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, ofrece detalles a la prensa sobre la diligencia en la que el presidente Jerí respondió a las preguntas de la Fiscalía. Gálvez indicó que el mandatario consintió el levantamiento del secreto de sus comunicaciones. - Canal N

La decisión de Jerí abre la puerta para que sus registros telefónicos sean revisados por la Fiscalía, ya que, según explicó Gálvez, la sentencia del Tribunal Constitucional no impide acceder a datos de un presidente cuando existe consentimiento expreso. “Ha prestado su consentimiento para que se le levante el secreto de las comunicaciones y va a presentar el escrito correspondiente... Ya consta en su declaración”, detalló Gálvez en conferencia de prensa.

Por otro lado, Carlos Zeballos, parlamentario del Bloque Democrático Popular, aseguró que ya se cuentan con los votos necesarios para censurar a José Jerí a raíz del denominado ‘Chifagate’. Para avanzar en este proceso, se necesita el aval de 78 congresistas que convoquen a un Pleno Extraordinario y, luego, una mayoría simple de 66 votos para aprobar la moción de censura.

Zeballos atribuyó la actual debilidad de Jerí a cambios en el respaldo parlamentario motivados por la cercanía de las elecciones, subrayando que la permanencia del mandatario “es insostenible”. Además, calificó de insuficiente la transparencia presidencial y cuestionó la lentitud de las indagaciones a cargo de Tomás Gálvez, advirtiendo sobre pactos internos entre bancadas que antes habían protegido a Jerí.

Consultado sobre el impacto institucional que podría acarrear la salida de Jerí a solo once semanas de los comicios, Zeballos reconoció el riesgo de inestabilidad, pero sostuvo que “no se puede normalizar este tipo de acciones”. Rechazó las versiones que especulan sobre supuestas negociaciones para colocar a Ruth Luque como presidenta o a Sigrid Bazán al frente del Congreso.