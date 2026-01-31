César Vega y su reacción ante la relación de Suheyn Cipriani y Macarius: “Si ella es feliz, yo también”

César Vega y su reacción ante la relación de Suheyn Cipriani y Macarius. Amor y Fuego.

La exreina de belleza y madre de la hija de César Vega, Suheyn Cipriani, sorprendió al confesar su romance con el streamer Macarius. El salsero fue consultado por su expareja y el cantante fue directo, pero sereno, sobre la noticia.

Como se recuerda, la streamer acaparó portadas al confirmar su relación con Macarius, pero también al defenderlo ante los comentarios en redes sociales. La exmiss destacó la calidad humana del streamer y aseguró que no dará espacio a los detractores:

“Estoy feliz y tranquila. No me afectan las críticas porque sé quién es la persona que tengo a mi lado”, declaró Cipriani, evidenciando que la relación avanza a paso firme.

Por su lado, el streamer arequipeño comentó que está muy enamorado de la modelo y es el principal motivo para quedarse en Lima, ya que vive en la ‘Ciudad Blanca’.

Una reacción de César Vega: “Si ella es feliz, yo también”

Lejos de sumarse a la polémica, César Vega optó por una postura conciliadora y de respeto. El cantante enmarcó que su interés principal es el bienestar de su hija y la estabilidad emocional de Suheyn Cipriani.

“Yo no estaba muy enterado de esto porque desde que yo salía en televisión por los escándalos y todo como que apagué la tele, no me entero, pero si ellas son felices yo soy feliz y que le vaya bien siempre”, reiteró.

Este mensaje denota madurez y deja en claro que las diferencias del pasado están superadas, priorizando la armonía familiar.

César Vega y su reacción ante la relación de Suheyn Cipriani y Macarius.

El rol de Suu Rabanal y la protección de la hija de César Vega

En medio de la exposición mediática, la también cantante Suu Rabanal, madre de la hija mayor de César Vega, se pronunció sobre la importancia de mantener a la menor alejada de los escándalos de la farándula.

La excantante de Son Tentación dejó claro que, más allá de la relación entre los padres, su prioridad es la estabilidad emocional de la niña:

“Es una relación de padres tranquila, yo no tengo problema, es principalmente por el bienestar de mi hija. Yo estoy pendiente de qué mira y qué no mira. Ella está con una psicóloga preventiva”.

Este enfoque preventivo busca proteger a la menor de cualquier situación que pueda afectarla, considerando que ambos padres son figuras públicas y frecuentemente en el ojo mediático.

Tanto César Vega como Suu Rabanal coinciden en que la co-parentalidad debe ser pacífica y orientada al bienestar de su hija. La cantante subrayó la necesidad de mantener una relación cordial y de apoyo mutuo, más allá de las nuevas etapas sentimentales de cada uno.

“Ese vínculo no desaparecerá hasta mis últimos días. Mi hija necesita estabilidad y eso es lo que buscamos darle”, afirmó Rabanal, mostrando así una postura responsable y comprometida.

En su reaparición mediática, Suu Rabanal abordó con serenidad las preguntas sobre César Vega, reiterando que no pretende revivir disputas ni exponerse a la controversia pública. (Instagram)

Macarius le pide a Suheyn Cipriani ser su novia con serenata en vivo

Tras semanas de especulaciones en redes, Suheyn Cipriani y el streamer Macarius confirmaron su relación en vivo durante el pódcast ‘La Manada’. Lo que comenzó como una entrevista se transformó en un momento emotivo cuando Macarius sorprendió a Suheyn con una serenata de mariachis y un ramo de rosas, culminando con una declaración pública de amor y la pregunta directa: ¿quieres ser mi novia?

La modelo, visiblemente emocionada y entre sonrisas, aceptó la propuesta, sellando el instante con un beso y palabras de admiración mutua. El gesto fue celebrado por los presentes y por miles de seguidores conectados, quienes presenciaron cómo la pareja oficializó su romance tras varias semanas de rumores y gestos de complicidad en transmisiones previas.

Este romántico episodio no solo confirmó los rumores, sino que marcó un antes y un después en la historia de ambos, consolidando su vínculo ante la audiencia y las redes sociales.

Macarius hace romántica declaración a Suheyn Cipriani y redes estallan. Infobae Perú / Captura: YouTube.