Perú

Magaly Medina enfrenta a Melissa Paredes tras enviarle dos cartas notariales: “No tengo miedo”

La conductora de Magaly TV La Firme respondió con firmeza a las cartas notariales enviadas por la actriz, asegurando que no aceptará ningún intento de censura y que está dispuesta a llevar el conflicto a los tribunales para defender su versión.

Guardar
Magaly Medina enfrenta a Melissa
Magaly Medina enfrenta a Melissa Paredes y asegura que no le tiene miedo.

La conductora de Magaly TV La Firme, Magaly Medina, volvió a encender la polémica al responder públicamente a Melissa Paredes, quien le envió dos cartas notariales con la intención de impedirle seguir hablando de ella en su programa. Durante la emisión del 19 de diciembre, la periodista fue enfática en rechazar cualquier intento de censura y dejó claro que no teme llevar el conflicto al ámbito judicial si es necesario.

Desde el inicio de su descargo, Magaly cuestionó la actitud de la actriz y modelo, a quien acusó de buscar protagonismo mediático a través de acciones legales. “Melissa Paredes se ufana en todos los medios de haber mandado dos cartas notariales porque supuestamente ella sí quiere ponerme una especie de bozal y que yo no hable más”, señaló la conductora, dejando en claro que no considera dichas cartas como un mecanismo legítimo para aclarar un conflicto. Incluso, afirmó que no responderá formalmente a las notificaciones, argumentando que estamos cerca de Navidad y que no desea “malograrla”.

Sin embargo, Medina precisó que el origen de esta nueva confrontación no es gratuito. Según explicó, todo se habría desencadenado por una “inexactitud” que Melissa Paredes expresó en un pódcast, donde insinuó que Magaly TV La Firme habría involucrado de manera indebida a su hija y al padre de la menor en “temas horribles”. En el programa, se reprodujo el fragmento del pódcast en el que Paredes afirma que Magaly “patinó en mil cosas” y que, por ello, le habría puesto “una restricción”.

Ante esas declaraciones, la conductora respondió con dureza. “¿Cuál restricción? Si nosotros te ampallamos, para empezar”, dijo, recordando que su programa difundió imágenes que fueron clave en el escándalo mediático que rodeó a la actriz hace algunos años. Para Medina, su intervención posterior fue simplemente una respuesta a lo que considera una tergiversación de los hechos.

Magaly Medina aclara que no
Magaly Medina aclara que no dará marcha atrás tras acusaciones de Melissa Paredes. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

Se defiende de acusaciones de Melissa Paredes

Magaly Medina también negó rotundamente haber involucrado injustamente a la hija de Paredes, como esta habría sugerido. Por el contrario, afirmó que fue la propia actriz quien expuso a la menor al conflicto mediático. “Quien involucró a tu hija en temas horribles fuiste tú. Y, por supuesto, acompañada del padre de tu hija”, sostuvo, recordando que en ese momento existía incluso una denuncia por extorsión y chantaje entre ambos padres. La conductora añadió que, durante esa etapa, llegó a contactar a la entonces ministra de la Mujer, Ana Jara, para que se abordara el tema con conocimiento de causa y desde una perspectiva de protección a los menores.

Uno de los puntos que más indignó a Medina fue la advertencia legal de Paredes sobre no mencionar a su hija. Según la periodista, una de las cartas notariales la amenaza con acciones legales “si yo toco a su hija”. Frente a ello, fue categórica: “No mientas cuando hables de mi programa ni cuando hables de mí”. Además, sostuvo que en redes sociales muchos usuarios le han recordado a la propia actriz que fue ella quien puso esos temas “en el tapete” años atrás.

No dará marcha atrás

En su estilo característico, Magaly Medina dejó claro que no se dejará intimidar. “¿Quieres aclararlo en los tribunales? Perfecto. Sacamos todo el archivo y veremos qué dice un juez”, afirmó, asegurando que cuenta con material suficiente para respaldar su versión de los hechos. Para la conductora, este tipo de situaciones reflejan una práctica común en el mundo del espectáculo: responsabilizar a los periodistas y críticos de los escándalos que los propios personajes públicos protagonizan.

Finalmente, aunque reiteró su deseo de dejar el tema en pausa por las fiestas de fin de año, Medina cerró su intervención con un mensaje contundente: “No tengo miedo. Vamos a los tribunales y saco todo mi archivo y veremos quién dice la verdad y quién miente”. Con ello, dejó abierta la posibilidad de que este enfrentamiento continúe en el terreno legal, reafirmando su postura de no callar frente a lo que considera difamaciones en su contra.

Melissa Paredes envió dos cartas
Melissa Paredes envió dos cartas notariales a Magaly Medina.

Temas Relacionados

Magaly MedinaMelissa Paredesperu-entretenimiento

Más Noticias

Erick Noriega reveló que Hernán Barcos fue vital en su fichaje a Gremio y lamentó su salida de Alianza Lima: “Fue triste porque es ídolo”

El ‘Samurai’ confesó que pidió jugar el clásico con Universitario antes de reforzar al ‘tricolor gaúcho’: “Fue bastante complicado”

Erick Noriega reveló que Hernán

Asesinan a balazos a profesor en Piura: crimen ocurrió en las afueras de un colegio durante una chocolatada navideña

El docente Rodolfo Otero murió en el interior de su camioneta luego que dos sicarios en moto lo interceptaran. Su hermano gemelo y otros familiares protagonizaron escenas de dolor

Asesinan a balazos a profesor

Verano 2026: estos son los pronósticos para los distritos de Lima Metropolitana, según Senamhi

El inicio del verano estará marcado por noches frescas y mañanas variables debido a la transición desde la primavera, mientras que el calor se intensificará gradualmente hacia finales de diciembre y durante el primer trimestre del año

Verano 2026: estos son los

Retiro de AFP 2026: El nuevo monto máximo que se podrá solicitar en enero

La UIT aumentó a S/5.500 y con esto cambia también el monto de 4 UIT que se puede pedir, aún, de las cuentas de pensiones

Retiro de AFP 2026: El

El siguiente pago de lista o reintegro del Fonavi podría darse en el primer trimestre de 2026

La Secretaría Técnica es optimista sobre un nuevo grupo de pago, de nueva lista o reintegro, del Fonavi. Sin embargo, el panorama es más complicado desde la Comisión Ad Hoc

El siguiente pago de lista
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Presunto fraude en Acción Popular:

Presunto fraude en Acción Popular: Fiscalía abre diligencias contra exjefa electoral Cinthia Pajuelo

Sicarios intentan asesinar a fiscal de Lima Norte: atentado quedó registrado en cámaras de seguridad

Ministerio Público analiza crear nueva subespecialidad para enfrentar sicariato y extorsión en Lima Norte

Tren Lima - Chosica: Rafael López Aliaga defiende el proyecto y descarta demandar a sus críticos

El voto digital no llegará para las Elecciones 2026: JNE frena su implementación por riesgos a la confianza electoral

ENTRETENIMIENTO

Balean a Miguel Ignacio, boda

Balean a Miguel Ignacio, boda entre July y Cristóbal y más sorpresas: así terminó la temporada 2025 de Al Fondo Hay Sitio

La graduación de Camila Domínguez se vio marcada por la ausencia de su padre, Christian Domínguez

Angie Jibaja agradece a Romina Gachoy por ayudarla a ver a sus hijos tras cinco años de distanciamiento

Michelle Alexander y su hermano Julián aseguran que seguirán trabajando juntos: “Déjense de inventar tonterías”

Janet Barboza y Edson Dávila le dicen adiós a Gisela Valcárcel: ‘América Hoy’ sigue pero sin Ethel Pozo

DEPORTES

Erick Noriega reveló que Hernán

Erick Noriega reveló que Hernán Barcos fue vital en su fichaje a Gremio y lamentó su salida de Alianza Lima: “Fue triste porque es ídolo”

Partidos de hoy, sábado 20 de diciembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Jugadora de la selección peruana vuelve a la Liga Nacional de Vóley de forma inédita: jugará por Olva Latino solo un mes

Jake Paul vs Anthony Joshua HOY: a qué hora, dónde ver en Perú y la millonaria bolsa del evento de box

Carla ‘Cotito’ Rueda, exvoleibolista peruana, reveló el momento más duro que le tocó vivir: “Perdí un bebé a los 24 años”