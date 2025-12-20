Magaly Medina enfrenta a Melissa Paredes tras enviarle dos cartas notariales: “No tengo miedo”

Magaly Medina enfrenta a Melissa Paredes y asegura que no le tiene miedo.

La conductora de Magaly TV La Firme, Magaly Medina, volvió a encender la polémica al responder públicamente a Melissa Paredes, quien le envió dos cartas notariales con la intención de impedirle seguir hablando de ella en su programa. Durante la emisión del 19 de diciembre, la periodista fue enfática en rechazar cualquier intento de censura y dejó claro que no teme llevar el conflicto al ámbito judicial si es necesario.

Desde el inicio de su descargo, Magaly cuestionó la actitud de la actriz y modelo, a quien acusó de buscar protagonismo mediático a través de acciones legales. “Melissa Paredes se ufana en todos los medios de haber mandado dos cartas notariales porque supuestamente ella sí quiere ponerme una especie de bozal y que yo no hable más”, señaló la conductora, dejando en claro que no considera dichas cartas como un mecanismo legítimo para aclarar un conflicto. Incluso, afirmó que no responderá formalmente a las notificaciones, argumentando que estamos cerca de Navidad y que no desea “malograrla”.

Sin embargo, Medina precisó que el origen de esta nueva confrontación no es gratuito. Según explicó, todo se habría desencadenado por una “inexactitud” que Melissa Paredes expresó en un pódcast, donde insinuó que Magaly TV La Firme habría involucrado de manera indebida a su hija y al padre de la menor en “temas horribles”. En el programa, se reprodujo el fragmento del pódcast en el que Paredes afirma que Magaly “patinó en mil cosas” y que, por ello, le habría puesto “una restricción”.

Ante esas declaraciones, la conductora respondió con dureza. “¿Cuál restricción? Si nosotros te ampallamos, para empezar”, dijo, recordando que su programa difundió imágenes que fueron clave en el escándalo mediático que rodeó a la actriz hace algunos años. Para Medina, su intervención posterior fue simplemente una respuesta a lo que considera una tergiversación de los hechos.

Magaly Medina aclara que no dará marcha atrás tras acusaciones de Melissa Paredes. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

Se defiende de acusaciones de Melissa Paredes

Magaly Medina también negó rotundamente haber involucrado injustamente a la hija de Paredes, como esta habría sugerido. Por el contrario, afirmó que fue la propia actriz quien expuso a la menor al conflicto mediático. “Quien involucró a tu hija en temas horribles fuiste tú. Y, por supuesto, acompañada del padre de tu hija”, sostuvo, recordando que en ese momento existía incluso una denuncia por extorsión y chantaje entre ambos padres. La conductora añadió que, durante esa etapa, llegó a contactar a la entonces ministra de la Mujer, Ana Jara, para que se abordara el tema con conocimiento de causa y desde una perspectiva de protección a los menores.

Uno de los puntos que más indignó a Medina fue la advertencia legal de Paredes sobre no mencionar a su hija. Según la periodista, una de las cartas notariales la amenaza con acciones legales “si yo toco a su hija”. Frente a ello, fue categórica: “No mientas cuando hables de mi programa ni cuando hables de mí”. Además, sostuvo que en redes sociales muchos usuarios le han recordado a la propia actriz que fue ella quien puso esos temas “en el tapete” años atrás.

No dará marcha atrás

En su estilo característico, Magaly Medina dejó claro que no se dejará intimidar. “¿Quieres aclararlo en los tribunales? Perfecto. Sacamos todo el archivo y veremos qué dice un juez”, afirmó, asegurando que cuenta con material suficiente para respaldar su versión de los hechos. Para la conductora, este tipo de situaciones reflejan una práctica común en el mundo del espectáculo: responsabilizar a los periodistas y críticos de los escándalos que los propios personajes públicos protagonizan.

Finalmente, aunque reiteró su deseo de dejar el tema en pausa por las fiestas de fin de año, Medina cerró su intervención con un mensaje contundente: “No tengo miedo. Vamos a los tribunales y saco todo mi archivo y veremos quién dice la verdad y quién miente”. Con ello, dejó abierta la posibilidad de que este enfrentamiento continúe en el terreno legal, reafirmando su postura de no callar frente a lo que considera difamaciones en su contra.

Melissa Paredes envió dos cartas notariales a Magaly Medina.