Perú

Intento de robo de camioneta en el Cercado de Lima acaba en tragedia: un hombre muere tras feroz balacera

La víctima conducía una camioneta de la empresa para la que trabajaba cuando fue interceptada por delincuentes armados en la avenida Argentina, donde terminó recibiendo un disparo mortal durante el intento de asalto

Guardar
Ángelo Miota, padre de familia y trabajador de una empresa de encomiendas, murió luego de recibir un disparo durante un intento de robo en el Cercado de Lima. Fuente: Latina Noticias

El escalofriante avance de la criminalidad en Lima volvió a cobrarse una vida: un padre de familia de 38 años fue asesinado cuando intentaron robarle su camioneta en el Cercado de Lima. El hecho, ocurrido la madrugada del jueves, dejó consternada a una ciudad ya golpeada por el repunte de la violencia letal. A pesar de una rápida intervención policial, la víctima recibió un disparo en el abdomen y murió poco después en una clínica cercana.

El crimen se registró en la madrugada del jueves dieciocho de diciembre, cuando Ángelo Manuel Miota Seijo, quien trabajaba en una empresa dedicada al reparto de encomiendas y era padre de tres menores, circulaba junto a un compañero por el jirón Leonardo Arrieta en dirección a la avenida Argentina.

La camioneta en la que se desplazaban fue interceptada por otros sujetos armados que, de acuerdo con el reporte policial, descendieron intentando arrebatar el vehículo. En ese momento, un efectivo de la Policía Nacional que se encontraba detrás del auto de la víctima intervino y desató un enfrentamiento armado.

Según versiones de testigos y de los medios Exitosa Noticias y Latina Noticias, el tiroteo dejó como saldo a Miota gravemente herido por un proyectil en el abdomen y al copiloto herido en el brazo. Uno de los delincuentes también fue alcanzado por la balacera, aunque logró escapar con sus cómplices con dirección al Callao. Ángelo Miota fue trasladado de urgencia a una clínica cercana, donde falleció poco después, según confirmó el personal médico.

La víctima fue atacada durante
La víctima fue atacada durante un asalto a mano armada mientras realizaba un encargo laboral en el Cercado de Lima. Foto: Composición Infobae Perú

Ataque armado en jirón Arrieta: la secuencia del crimen

Los hechos tuvieron lugar en la esquina de jirón Leonardo Arrieta con avenida Argentina, en pleno Cercado de Lima. Ángelo Miota y su acompañante, a bordo de una camioneta blanca de reparto, fueron sorprendidos de madrugada por delincuentes que bloquearon su paso de manera abrupta. Los criminales descendieron armados y, en cuestión de segundos, amenazaron a la víctima exigiéndole la entrega del vehículo.

En ese instante, un policía vestido de civil observó la escena y desenfundó su arma reglamentaria intentando frustrar el asalto. Se produjo entonces un intenso intercambio de disparos. Al resistirse, Miota Seijo fue alcanzado por un tiro en el abdomen, mientras su colega recibió un impacto en el brazo. El policía logró herir a uno de los asaltantes, quienes huyeron velozmente dejando a las víctimas atrás.

Testigos narraron que tras el tiroteo, vieron a Ángelo Miota tendido, pidiendo auxilio, por lo que llamaron a una ambulancia. Mientras los vecinos permanecieron atónitos, los agentes policiales y los servicios médicos trasladaron al padre de familia a una clínica privada de la zona. Allí, pese a la rápida atención médica, se constató su deceso minutos después de haber ingresado.

Ángelo Miota trabajaba como resguardo
Ángelo Miota trabajaba como resguardo de seguridad en una empresa de encomiendas y era padre de tres menores. Foto: Composición Infobae Perú

Víctima era agente de seguridad en empresa

Ángelo Manuel Miota Seijo se desempeñaba como resguardo de seguridad para una empresa de encomiendas y contaba con licencia vigente para portar armas de fuego. Vecinos y compañeros de trabajo lo describen como un hombre dedicado a su familia y exento de antecedentes policiales. El vehículo que manejaba el día del crimen pertenecía a su empresa, lo que refuerza la hipótesis de que los delincuentes lo atacaron mientras cumplía funciones laborales.

La investigación de la Policía Nacional del Perú se centra ahora en la identificación de los autores materiales, con especial énfasis en el análisis de las cámaras de seguridad ubicadas a lo largo de la avenida Argentina. Estos registros audiovisuales son considerados clave para reconstruir la secuencia de los hechos, así como para individualizar a los responsables y determinar si forman parte de una banda dedicada al robo de vehículos en la ciudad.

Las cifras detrás de la ola de crímenes en Perú

La muerte de Miota Seijo refleja el grave cuadro de criminalidad que enfrenta el país. De acuerdo con el Sinadef, en lo que va de 2025, Perú contabiliza 2,144 homicidios, cifra que reafirma que los asesinatos se mantienen entre las principales causas de muerte violenta. El fenómeno muestra un claro patrón de concentración en la capital: Lima registra 806 casos, seguida de La Libertad (233) y el Callao (184).

Sicarios disparan hasta cinco veces
Sicarios disparan hasta cinco veces contra joven obrero en Mi Perú. Captura: RPP Noticias

Regiones como Piura, Ica, Tumbes, Madre de Dios, Puno y Arequipa también exhiben valores preocupantes, aunque inferiores a los de Lima. Las autoridades advierten que si bien la violencia es más intensa en la capital y la costa norte, se está expandiendo a otras ciudades. Estas cifras plantean el reto de fortalecer las estrategias de prevención y respuesta del Estado, así como responsabilizar a quienes, como los autores del crimen de Ángelo Miota, llenan de luto a nuevas familias.

Temas Relacionados

LimaPolicía Nacional del PerúHomicidioAsesinatoperu-noticias

Más Noticias

Universitario despediría a Angélica Malinverno tras partido ante Alianza Lima: buscará fichar a nueva voleibolista estadounidense

El periodista deportivo Julio Peña dio detalles de la posible salida de la central brasileña, que no presentó un buen nivel en el arranque de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Universitario despediría a Angélica Malinverno

Más de 1.000 operativos a nivel nacional para intensificar lucha contra la minería ilegal

El Gobierno peruano reporta la incautación de bienes y maquinaria por más de S/3.800 millones en acciones conjuntas, encabezadas por la Presidencia del Consejo de Ministros, para enfrentar la expansión de la minería ilegal en el país

Más de 1.000 operativos a

Jake Paul vs Anthony Joshua HOY: a qué hora, dónde ver en Perú y la millonaria bolsa del evento de box

El famoso youtuber estadounidense afrontará una nueva pelea, pero esta vez tendrá al frente a un excampeón del mundo. Conoce todos los detalles de la cita boxística

Jake Paul vs Anthony Joshua

Estreno de ‘Los otros Concha 2’ vs. ‘Yo soy’: ¿Cuánto rating hicieron y quién venció?

La exitosa telenovela de América TV lideró su horario en su regreso, duplicando la audiencia de ‘Yo soy’ y consolidándose como la opción favorita en la televisión peruana.

Estreno de ‘Los otros Concha

Janet Barboza y Edson Dávila le dicen adiós a Gisela Valcárcel: ‘América Hoy’ sigue pero sin Ethel Pozo

Tras la salida de GV Producciones y la partida de Ethel, Janet y Edson agradecieron a Giselay anunciaron que América Hoy continuará en 2026 bajo nueva producción.

Janet Barboza y Edson Dávila
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Tomás Gálvez sobre fiscales del

Tomás Gálvez sobre fiscales del Equipo Especial Lava Jato: “Las palomas no matan a las escopetas”

Mano dura y cárceles al estilo ‘Bukele’ en las Elecciones 2026: ¿Qué propuestas son viables en la lucha contra la criminalidad?

Vladimir Cerrón desde la clandestinidad: Su candidatura a la Presidencia, critica al gobierno de Dina Boluarte y los ministros que la traicionarán

Congresista de Fuerza Popular espera que Vladimir Cerrón postule en las Elecciones 2026 “para derrotarlo en las urnas”

Rafael López Aliaga recibe a influencer Noel Goes Crazy en la MML y graba para TikTok, pese a que negó ser “figureti”

ENTRETENIMIENTO

Estreno de ‘Los otros Concha

Estreno de ‘Los otros Concha 2’ vs. ‘Yo soy’: ¿Cuánto rating hicieron y quién venció?

Janet Barboza y Edson Dávila le dicen adiós a Gisela Valcárcel: ‘América Hoy’ sigue pero sin Ethel Pozo

¿Qué ver en Netflix? Estas son las películas top en Perú

Ethel Pozo se quiebra al despedirse de ‘América Hoy’: “En esta casa nací como conductora y siempre le tendré cariño”

Estas son las series de moda en Netflix Perú hoy

DEPORTES

Universitario despediría a Angélica Malinverno

Universitario despediría a Angélica Malinverno tras partido ante Alianza Lima: buscará fichar a nueva voleibolista estadounidense

Jake Paul vs Anthony Joshua HOY: a qué hora, dónde ver en Perú y la millonaria bolsa del evento de box

Fixture que le resta a Universitario en Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: duelos rumbo al título nacional

Fixture que le resta a Alianza Lima en Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: partidos en busca del tricampeonato

Entradas Alianza Lima vs Universitario: precio y venta para los partidos de la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26