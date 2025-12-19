Intento de robo de camioneta en el Cercado de Lima acaba en tragedia: un hombre muere tras feroz balacera

Ángelo Miota, padre de familia y trabajador de una empresa de encomiendas, murió luego de recibir un disparo durante un intento de robo en el Cercado de Lima. Fuente: Latina Noticias

El escalofriante avance de la criminalidad en Lima volvió a cobrarse una vida: un padre de familia de 38 años fue asesinado cuando intentaron robarle su camioneta en el Cercado de Lima. El hecho, ocurrido la madrugada del jueves, dejó consternada a una ciudad ya golpeada por el repunte de la violencia letal. A pesar de una rápida intervención policial, la víctima recibió un disparo en el abdomen y murió poco después en una clínica cercana.

El crimen se registró en la madrugada del jueves dieciocho de diciembre, cuando Ángelo Manuel Miota Seijo, quien trabajaba en una empresa dedicada al reparto de encomiendas y era padre de tres menores, circulaba junto a un compañero por el jirón Leonardo Arrieta en dirección a la avenida Argentina.

La camioneta en la que se desplazaban fue interceptada por otros sujetos armados que, de acuerdo con el reporte policial, descendieron intentando arrebatar el vehículo. En ese momento, un efectivo de la Policía Nacional que se encontraba detrás del auto de la víctima intervino y desató un enfrentamiento armado.

Según versiones de testigos y de los medios Exitosa Noticias y Latina Noticias, el tiroteo dejó como saldo a Miota gravemente herido por un proyectil en el abdomen y al copiloto herido en el brazo. Uno de los delincuentes también fue alcanzado por la balacera, aunque logró escapar con sus cómplices con dirección al Callao. Ángelo Miota fue trasladado de urgencia a una clínica cercana, donde falleció poco después, según confirmó el personal médico.

La víctima fue atacada durante un asalto a mano armada mientras realizaba un encargo laboral en el Cercado de Lima. Foto: Composición Infobae Perú

Ataque armado en jirón Arrieta: la secuencia del crimen

Los hechos tuvieron lugar en la esquina de jirón Leonardo Arrieta con avenida Argentina, en pleno Cercado de Lima. Ángelo Miota y su acompañante, a bordo de una camioneta blanca de reparto, fueron sorprendidos de madrugada por delincuentes que bloquearon su paso de manera abrupta. Los criminales descendieron armados y, en cuestión de segundos, amenazaron a la víctima exigiéndole la entrega del vehículo.

En ese instante, un policía vestido de civil observó la escena y desenfundó su arma reglamentaria intentando frustrar el asalto. Se produjo entonces un intenso intercambio de disparos. Al resistirse, Miota Seijo fue alcanzado por un tiro en el abdomen, mientras su colega recibió un impacto en el brazo. El policía logró herir a uno de los asaltantes, quienes huyeron velozmente dejando a las víctimas atrás.

Testigos narraron que tras el tiroteo, vieron a Ángelo Miota tendido, pidiendo auxilio, por lo que llamaron a una ambulancia. Mientras los vecinos permanecieron atónitos, los agentes policiales y los servicios médicos trasladaron al padre de familia a una clínica privada de la zona. Allí, pese a la rápida atención médica, se constató su deceso minutos después de haber ingresado.

Ángelo Miota trabajaba como resguardo de seguridad en una empresa de encomiendas y era padre de tres menores. Foto: Composición Infobae Perú

Víctima era agente de seguridad en empresa

Ángelo Manuel Miota Seijo se desempeñaba como resguardo de seguridad para una empresa de encomiendas y contaba con licencia vigente para portar armas de fuego. Vecinos y compañeros de trabajo lo describen como un hombre dedicado a su familia y exento de antecedentes policiales. El vehículo que manejaba el día del crimen pertenecía a su empresa, lo que refuerza la hipótesis de que los delincuentes lo atacaron mientras cumplía funciones laborales.

La investigación de la Policía Nacional del Perú se centra ahora en la identificación de los autores materiales, con especial énfasis en el análisis de las cámaras de seguridad ubicadas a lo largo de la avenida Argentina. Estos registros audiovisuales son considerados clave para reconstruir la secuencia de los hechos, así como para individualizar a los responsables y determinar si forman parte de una banda dedicada al robo de vehículos en la ciudad.

Las cifras detrás de la ola de crímenes en Perú

La muerte de Miota Seijo refleja el grave cuadro de criminalidad que enfrenta el país. De acuerdo con el Sinadef, en lo que va de 2025, Perú contabiliza 2,144 homicidios, cifra que reafirma que los asesinatos se mantienen entre las principales causas de muerte violenta. El fenómeno muestra un claro patrón de concentración en la capital: Lima registra 806 casos, seguida de La Libertad (233) y el Callao (184).

Sicarios disparan hasta cinco veces contra joven obrero en Mi Perú. Captura: RPP Noticias

Regiones como Piura, Ica, Tumbes, Madre de Dios, Puno y Arequipa también exhiben valores preocupantes, aunque inferiores a los de Lima. Las autoridades advierten que si bien la violencia es más intensa en la capital y la costa norte, se está expandiendo a otras ciudades. Estas cifras plantean el reto de fortalecer las estrategias de prevención y respuesta del Estado, así como responsabilizar a quienes, como los autores del crimen de Ángelo Miota, llenan de luto a nuevas familias.