Atentado contra la regidora Andrea Huamaní: sujetos armados golpearon a su amigo y dispararon contra su casa

Atacan vivienda de regidora de SJL: desconocidos se habrían equivocado| América Noticias

Momentos de terror vivió otra funcionaria pública. Dos sujetos armados intentaron ingresar por la fuerza al domicilio de la regidora Andrea Huamaní en la zona de Pamplona Alta, San Juan de Miraflores, y al no conseguir su objetivo dispararon contra la entrada y golpearon a uno de sus acompañantes.

De acuerdo con el relato de la funcionaria, los atacantes mencionaron insistentemente el nombre de “Isaac” y buscaban a una persona que, afirma, no conoce ni vive en su casa.

“Justo llegaba de hacer compras y vimos que habían abierto la reja. Estaban diciendo ‘Isaac, Isaac’. Preguntaban a los vecinos si aquí jugaban cartas”, describió la regidora a América Noticias.

Violencia en San Juan de Miraflores: regidora Andrea Huamaní denuncia ataque armado en su vivienda| América Noticias

Durante el incidente, uno de los acompañantes de Huamaní fue agredido en la cara y la cabeza. “A quien han agarrado ha sido a mi amigo. Justo llegó más rápido, lo arrastraron y toda su cara está raspada”, declaró, visiblemente afectada. Tras causar lesiones, los desconocidos dispararon varias veces a la puerta de la vivienda antes de retirarse en un mototaxi.

Regidora niega haber recibido amenazas

El ataque se produjo sin que ninguna autoridad local o la propia Andrea Huamaní hubiera recibido amenazas previas. La funcionaria sostuvo que ni ella ni sus colegas de la Municipalidad de San Juan de Miraflores han sido objeto de intimidaciones.

“Ninguno de los funcionarios, que yo sepa, ha sido amenazado”, indicó al citado medio.

Intento de ingreso armado y disparos alarman a la regidora Andrea Huamaní en San Juan de Miraflores| América Noticias

La denuncia ya fue presentada ante la comisaría del sector. Huamaní exigió que se investigue de inmediato y manifestó su preocupación por la posibilidad de que los agresores puedan volver a intentar ingresar a su domicilio.

Otro atentando contra una regidora en Chicama

La balacera ocurrida durante una chocolatada en la localidad de Sauzal, distrito de Chicama (La Libertad), dejó como saldo el fallecimiento de la regidora Elena Rojas y siete personas heridas, en su mayoría menores de edad. Un sicario disparó directamente contra la funcionaria, según testigos, pese a la presencia de niños y familias en la actividad. Los agresores huyeron sin ser identificados.

Elena Rojas fue auxiliada y trasladada a un centro de salud, donde se confirmó su fallecimiento poco después del ataque. De los heridos, cinco menores fueron remitidos al Hospital Regional de Trujillo y dos permanecen hospitalizados en Casa Grande.

Chicama intensifica las investigaciones por el ataque en la chocolatada| Sol TV/ Defensoría del Pueblo

Las autoridades no han confirmado si existían amenazas previas contra la regidora ni si el ataque está relacionado con su labor política, aunque la propia funcionaria había señalado en redes sociales no haber recibido amenazas, pero que habrían intentado silenciarla.

La Defensoría del Pueblo lamentó el crimen y supervisa la atención médica a los menores. Además, exigió una investigación sobre procedimientos irregulares observados durante el traslado y atención hospitalaria de los heridos. El Gobierno Regional de La Libertad y la municipalidad de Chicama han pedido una investigación rápida para identificar a los responsables.

Mientras tanto, la población solicita mayor seguridad en la zona. En los últimos días, la regidora participó en promociones de colegios como madrina, por lo que se le ve compartiendo junto a niños y niñas.