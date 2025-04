Partidos de hoy, jueves 17 de abril de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo.

Hoy jueves 17 de abril se llevarán a cabo varios partidos que serán de gran interés para el hincha del fútbol. Y es que a pesar de que todavía no llega el fin de semana, hay encuentros como parte de dos competencias de clubes de la UEFA y también de algunas ligas sudamericanas, incluyendo la Liga 1. Además, un jugador peruano en el extranjero tendría participación.

En el ámbito local, Atlético Grau visitará a Alianza Universidad en Huánuco en el inicio de la fecha 9 del Torneo Apertura. Este duelo significaría el debut de Raúl Ruidíaz con la camiseta del cuadro ‘albo’ en su regreso al balompié nacional luego de casi una década.

Tras varios meses en los que se debatió acerca de su siguiente equipo al no renovar contrato con Seattle Sounders, la ‘Pulga’ dio indicios de querer quedarse en Perú y negoció con varios equipos, incluyendo el de sus amores, Universitario de Deportes, aunque fue el ‘patrimonio de Piura’, que de la mano del técnico Ángel Comizzo, logró convencerlo y ofrecerle un contrato por dos años.

La 'Pulga' también abordó su reencuentro con Ángel Comizzo en el cuadro 'albo'. (Video: Entre Bolas)

Por otro lado, en la Europa League se desarrollarán cuatro cotejos por la vuelta de los cuartos de final. No obstante, los dos que más llaman la atención son los siguientes: Manchester United vs Olympique de Lyon y Eintracht Frankfurt vs Tottenham.

Los ‘diablos rojos’ buscarán cerrar ante su hinchada en Old Trafford para marcar diferencias por el 2-2 ante la ida, pero con la presencia de jugadores talentosos como Bruno Fernandes y Alejandro Garnacho intentará desequilibrar la cancha.

En un contexto similar está el otro partido, ya que alemanes e ingleses igualaron 1-1 en Inglaterra. De ahí que en suelo ‘teutón’ se definirá al próximo semifinalista. De todos modos, el hecho de tener a figuras como el coreano Heung-min Son, el argentino Cristian ‘Cuti’ Romero, el inglés James Maddison, el alemán Mario Gotze, el francés Hugo Ekitiké, entre otras.

Ahora, la Conference League también se jugará y el equipo que apunta a llegar la final es Chelsea, que se medirá en cuartos de final en Inglaterra con Legia Varsovia tras la goleada 3-0 que le propinó en Polonia en la ida.

Finalmente, un futbolista peruano que podría tener minutos en el extranjero es Marcos López. El lateral izquierdo estaría en la consideración de Copenhague para el enfrentamiento de visita por la Superliga de Dinamarca, Midtjylland.

Cabe mencionar, que habrá otros compromisos en las ligas sudamericanas y también en la Liga Profesional Saudí con varios de sus ‘cracks’, entre ellos, Karim Benzema.

Partido de Liga 1

- Alianza Universidad vs Atlético Grau (20:00 horas / L1 MAX)

Partidos de Europa League

- Athletic de Bilbao vs Rangers FC (14:00 horas / ESPN 4, Disney+)

- Manchester United vs Olympique de Lyon (14:00 horas / ESPN, Disney+)

- Eintracht Frankfurt vs Tottenham (14:00 horas / ESPN 2, Disney+)

- Lazio vs Bodo/Glimt (14:00 horas / ESPN 5, Disney+)

Partidos de Conference League

- Fiorentina vs NK Celje (11:45 horas / Disney+)

- Jagiellonia Bialystok vs Real Betis (11:45 horas / Disney+)

- Chelsea vs Legia Varsovia (14:00 horas / Disney+)

- Rapid Viena vs Djurgardens IF (14:00 horas / Disney+)

Partido de Superliga de Dinamarca

- Midtjylland vs Copenhague (11:00 horas)

Partidos de Liga Profesional Saudí

- Al Ittifaq vs Al Riyadh (10:40 horas)

- Al Hilal vs Khaleej FC (10:50 horas / Zapping Sports)

- Al Shabab vs Al Akhdoud (10:50 horas)

- Al Fateh vs Al Ittihad (13:00 horas / Zapping Sports)

Partido de Copa Argentina

- Barracas Central vs Defensores de Belgrano (15:00 horas / TyC Sports)

Partido de Brasileirao

- Cruzeiro vs Bahía (19:30 horas / Zapping, Claro TV+, Premiere, Amazon Prime Video, Sky+)

Partidos de fútbol colombiano

- Atlético Bucaramanga vs Envigado (16:00 horas / Win Sports)

- Fortaleza CEIF vs Llaneros FC (19:00 horas / Win Sports)

Partido de fútbol chileno

- Universidad Chile vs La Serena (19:00 horas / Max, TNT Sports)

Partido de fútbol venezolano

- Deportivo La Guaira vs Carabobo (17:00 horas / YouTube Liga FUTVE)