Seleccionado de Perú comparte su desilusión por no entrar en los planes de Venezuela por culpa de un exmundialista: “Nunca me llamaron”

De Venezuela a Perú por culpa de un entrenador que ignoró su crecimiento. - Crédito: FPF

La selección peruana, en un momento determinado, contó entre sus filas con un futbolista potencial que dio que hablar por su juventud, características, futuro y actualidad. Fue tal EL interés desde la Villa Deportiva Nacional (VIDENA) que se agilizaron los trámites con respecto a su documentación.

Detrás de aquel futurible, entretanto, se encontraba la selección venezolana, aunque en un principio no era una prioridad total por la presencia de otros puntuales. No obstante, hubo un cambio radical cuando desde el seno de la FVF de Fútbol se enteraron que la Blanquirroja andaba detrás.

Alex Custodio representó a Perú en el Campeonato Sudamericano U20. - Crédito: Difusión

La manzana de la discordia de la que hacemos referencia es Alex Custodio, defensor venezolano-peruano que recientemente se incorporó a Cusco FC luego de llamar la atención por sus aptitudes como zaguero cuando representó a Perú en la categoría U20.

Qué la Bicolor era una opción lo sabía, pero era muy remota. La prioridad para Custodio siempre fue la Vinotinto, aunque ese deseo fue diluyéndose cuando un exmundialista lo anuló sin mayores explicaciones ni detalles de por medio.

“Yo estaba en la Sub-20 de Venezuela, en ese momento estaba Fabricio Coloccini, en lo personal yo estaba jugando primera, estuve yendo a todos los módulos, luego a la hora de haber giras internacionales, no fui convocado y me pareció muy extraño al asistir a todos los módulos”, declaró al portal SOLOVENEX.

Es ahí cuando surgió una irrupción que hizo pensar seriamente a Alex: “Perú desde que empezó el proceso estuvo en contacto conmigo, me llamaba todos los meses que quería contar conmigo, pero yo obviamente quería estar en Venezuela”.

Alex Custodio defendiendo la camiseta de Perú. - Crédito: FPF

Encrucijada

Fueron varios días pensando en qué hacer. Sus padres formaban parte de sus conversaciones, aunque ellos no querían influir en la decisión final. Custodio, entretanto, fue comprendiendo que para Coloccini no era imprescindible al tiempo que empezó a valorar el seguimiento desde la tierra de su papá.

“Pero a raíz de que no me llamaron, no me convocaron a partidos internacionales, empecé a caer en duda de si quedarme afuera del Sudamericano y obviamente me acerqué más a Perú, ellos querían estar conmigo a principio de año”, externó Alex.

Con una decisión tomada, el central del Deportivo La Guaira correspondió al interés de la FPF respondiendo al llamado de cara al Campeonato Sudamericano U20. No bien se estableció en Lima conoció a sus nuevos compañeros y se presentó como un futbolista cordial con predisposición a cumplir cualquier función dentro del campo.

Es ahí cuando, en el momento más inesperado, se consternó porque lo citaron de urgencia a Venezuela. El episodio, indudablemente, remeció sus sentimientos: “Recuerdo que llegaron a Bolivia a un módulo, Fabricio me convoca. Y llegando al módulo tuvimos una conversación”.

Alex Custodio llegó a jugar por Venezuela tiempo más tarde. - Crédito: FVF

La idea de Coloccini era clara, quería hacer desistir a Custodio en su determinación de representar a la Bicolor ofreciéndole una convocatoria inmediata, pero esa promesa carecía de fundamentos y terminó siendo observada como una falsedad por parte del DT de Venezuela.

“Me dijeron que ya se habían enterado que tenía comunicación con Perú, y me dijeron que me quedara tranquilo que yo iba a ir al Sudamericano, pero realmente no me da confianza. Porque se supone que si yo no juego los partidos amistosos, como yo me mido también a nivel internacional, es mejor que me hable desde la sinceridad”, sentenció.