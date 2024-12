Cassandra Sánchez responde a los detractores de Deyvis Orosco: “Enfóquense en lo que realmente importa”. América TV

Cassandra Sánchez de Lamadrid, esposa del cantante Deyvis Orosco, ha demostrado que, pese a las críticas, su enfoque principal sigue siendo su familia.

Recientemente, la empresaria habló sobre los comentarios negativos que ha recibido el padre de su hijo, luego de que surgiera una polémica familiar relacionada con su primo Bill Orosco, quien habría sido impedido por Deyvis de usar el apellido Orosco en sus proyectos artísticos.

Lejos de entrar en controversias, Cassandra optó por enviar un mensaje de tranquilidad y reflexión, dejando claro que su prioridad es el bienestar de su hogar.

“Creo que cuando uno está centrado en sus prioridades, que en nuestro caso es nuestra familia, nuestros sueños y trabajar por lo que queremos. Creo que cuando uno está enfocado en eso, rara vez algo te perturba”, expresó la hija de Jessica Newton en una reciente entrevista.

Además, alentó a las personas a enfocarse en lo que realmente importa en la vida y a confiar en la fe para superar cualquier obstáculo. “Enfóquense en lo que realmente importa en sus corazones y pongan todo en manos de Dios”, añadió, mostrando la solidez de sus creencias y valores familiares.

Un año de celebrar su aniversario de matrimonio

Cassandra y Deyvis están a punto de cumplir su primer aniversario de casados, una etapa que ambos han vivido con mucha emoción y aprendizaje constante. La empresaria destacó que este primer año juntos ha sido un viaje de crecimiento tanto personal como profesional. “El tiempo ha volado, felices, creciendo cada día más”, comentó, dejando ver que su relación se fortalece cada día.

Por su parte, Deyvis Orosco, quien ha forjado una carrera exitosa en la música popular peruana, también compartió sus reflexiones sobre el camino recorrido, tanto en lo personal como en lo profesional.

“No pensé vivir lo que estoy viviendo. Uno va cosechando lo que siembra. Se ve fácil hoy ver a un artista plantado, pero en un abrir y cerrar de ojos, dejé de ser el chico de 20 años que perdió a su padre y me convertí en esta figura que fue por todo en la vida”, señaló el intérprete de “No te creas tan importante”.

El cantante recordó los momentos difíciles que atravesó tras la pérdida de su padre, Johnny Orosco, líder de Néctar, y cómo ese dolor lo impulsó a convertirse en la figura que es hoy. “Esos momentos me enseñaron que la vida es corta y que cada instante cuenta. Hoy vivo para mi familia y mi música, y eso me llena de orgullo”, expresó.

Deyvis Orosco explica el pedido a su primo Bill de no usar su apellido

La disputa familiar entre Deyvis Orosco y su primo Bill ha encendido las redes sociales y generado una ola de comentarios entre los seguidores de ambos artistas. La controversia surgió cuando Bill acusó públicamente al intérprete de “No te creas tan importante” de haberle prohibido utilizar las canciones de la emblemática banda Néctar, fundada por el fallecido Johnny Orosco, así como de impedirle el uso del apellido “Orosco” en su carrera artística.

Según Bill, Deyvis habría presentado una solicitud formal ante Indecopi, la entidad encargada de regular la propiedad intelectual en Perú, para que se le impida utilizar el apellido “Orosco” en su nombre artístico. Este acto ha sido interpretado por su primo como un intento de “apagar su voz” y frenar su crecimiento en la industria musical.

Ante estas acusaciones, Deyvis Orosco decidió romper su silencio y aclarar su posición en una entrevista. El cantante señaló que los temas legales relacionados con su primo están siendo manejados directamente por su equipo de abogados, dejando entrever que él no tiene control absoluto sobre estas decisiones.

“Los temas legales los ve mi área legal. Hace mucho tiempo dejé de ser una persona, me convertí en un producto”, explicó Deyvis a las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

En cuanto a la supuesta prohibición del uso del apellido fue tajante al señalar que existen situaciones internas que han influido en estas decisiones. Sin embargo, prefirió no ahondar en detalles, argumentando que su prioridad es enfocarse en su carrera y no en polémicas familiares.

“Lamento que el público no esté enterado del trasfondo de los temas internos. No voy a entrar en detalles, porque no quiero desviar mi atención de lo que realmente importa: mi carrera y mi familia”, manifestó el cantante, quien recientemente celebró su primer aniversario de matrimonio con Cassandra Sánchez de Lamadrid.

