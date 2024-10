Las mejores pollerías de Comas, según Google Maps: top 5 imperdibles para visitar

Google Maps revela las joyas ocultas de Comas. Conoce los cinco lugares que redefinen el arte del pollo a la brasa con cada bocado. (Composición Infobae Perú)

El pollo a la brasa es una de las joyas gastronómicas del Perú, reconocida mundialmente por su sabor único y su irresistible combinación de especias. Esta delicia ha conquistado corazones y estómagos, convirtiéndose en un ícono de la cultura culinaria peruana. En cada rincón del país, las pollerías se esmeran por ofrecer su propia versión de este platillo, capturan la esencia de la tradición con un toque personal. Comas, un vibrante distrito de Lima, no es la excepción, alberga una impresionante variedad de locales que hacen que sus jugosos y dorados pollos se convertirán en una parada obligatoria para los amantes del buen comer.

Pero, ¿cuáles son las mejores pollerías de Comas que destacan según Google Maps? Hemos indagado entre las opiniones y recomendaciones de los comensales para presentarte el top 5 que no te puedes perder. Desde aquellos que exaltan la tradición de recetas familiares hasta los innovadores que añaden un giro moderno a la receta clásica, estas pollerías no solo prometen una experiencia culinaria excepcional, sino que también despiertan la intriga y la curiosidad de quienes buscan descubrir los mejores sabores que Comas. tiene para ofrecer. Prepárate para un recorrido que llevará tu paladar a nuevas alturas.

Top 5 pollerías imperdibles en Comas

Un delicioso pollo a la brasa. (Composición: Infobae / Granja Azul)

1. La Pollería Paredes encabeza esta lista con una puntuación destacada de 4.5 estrellas, según Google Maps. Ubicada en la Av. Universitaria 6703, en el distrito de Comas, esta pollería abre sus puertas de lunes a domingo, desde el mediodía hasta las 11:30 pm. Los clientes elogian su excelente atención y, sobre todo, su jugoso pollo, lo que la distingue como una de las mejores. Con comentarios que resaltan su calidad y servicio, Pollería Paredes se consolida como un referente imprescindible para los amantes del pollo a la brasa en Comas.

2. Con una calificación de 4.4 estrellas, la Pollería Villa Granja se destaca como una de las favoritas en Comas. Situada en la Av. Túpac Amaru 3788, esta pollería recibe a sus clientes todos los días de la semana, desde las 11:00 am hasta las 11:00 pm Los comentarios de los visitantes la describen como “lo mejor de Comas”, destacando no solo por su sabroso pollo a la brasa, sino también por sus precios bastante accesibles. Villa Granja se consolida así como una parada obligatoria para quienes buscan una experiencia culinaria de calidad a un precio justo.

3. Sabor Chicken and Grill se distingue con una calificación de 4.4 estrellas, consolidándose como una de las preferidas en Comas. Ubicada estratégicamente en la Av. Micaela Bastidas 151, esta pollería ha conquistado a sus clientes gracias a su exquisita receta de pollo, que resalta por su sabor único. Con un amplio horario de atención que va de lunes a domingo, desde las 11:30 am hasta la medianoche, Sabor Chicken and Grill se ha convertido en un destino culinario imprescindible. No solo su deliciosa oferta atrae a los comensales, sino también su conveniente ubicación que facilita el acceso a todos aquellos que buscan disfrutar de un excelente pollo a la brasa en Comas.

4. El Sazón de la Leña se destaca con una calificación de 4.4 estrellas, posicionándose como una de las pollerías más apreciadas en Comas. Situada en la Av. Guillermo de la Fuente 283, esta pollería ha ganado la admiración de muchas gracias a su delicioso pollo, acompañado por sus cremas que complementan perfectamente el sabor.

5. En este top 5 cerramos con El Leñador, que cuenta con una calificación de 4.3 estrellas. Ubicada en el número 4396 de la Avenida Túpac Amaru, esta pollería es reconocida por su irresistible plato estrella: el pollo a la brasa. Abierto todos los días de la semana, El Leñador se ha convertido en un destino popular para los amantes del buen sabor, quienes no escatiman en elogios hacia su exquisita oferta.

¿Cuáles son los distritos de Lima Metropolitana donde el pollo a la brasa es más popular?

Al pensar en una combinación ideal, surge inmediatamente el delicioso pollo a la brasa acompañado de papas fritas y ensalada. Esta mezcla de sabores ha ganado tal popularidad en Perú que ha cruzado fronteras, consolidándose como un emblema de la gastronomía nacional. En este contexto, DiDi Food, una popular aplicación de entrega de alimentos reveló algunas estadísticas sobre su consumo, sorprendiendo a sus usuarios con ofertas especiales disponibles en su aplicación.

Según los datos de la plataforma, los distritos que encabezan la lista de quienes más disfrutan del pollo a la brasa son, en primer lugar, San Juan de Lurigancho. Le siguen Santiago de Surco y Los Olivos, lo que demostró que la pasión por este clásico peruano se extiende por toda la ciudad.

Estas tres pollerías destacan en los pedidos de delivery, donde su pollo a la brasa es el más demandado por los consumidores. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Primos/Pardo's/Andina

Los 10 mejores pollos a la brasa de Perú según los Premios Summum

En la edición de 2024, la categoría de mejor pollo a la brasa se destacó como una de las más competitivas.

Los restaurantes que sobresalieron por su excelencia en la preparación de este plato emblemático fueron La Granja Azul, Primos Chicken Bar, Tori, Don Tito, Pardo’s Chicken, Mediterráneo, Villa Chicken, Rasson Brasas Peruanas, La Leña y La Panka.

Con más de setenta años de historia, La Granja Azul sigue siendo un referente para quienes desean disfrutar de una experiencia auténtica. El pollo a la brasa, acompañado de papas fritas y ensalada, trasciende el simple acto de comer; se convierte en una tradición familiar y una celebración de los sabores peruanos.

El 21 de julio se celebra el Día del Pollo a la Brasa, destacando su relevancia cultural y económica en el Perú. (Infobae/Idea 3D/RPP)