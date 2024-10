Elizabeth Peralta gestionó su nombramiento como fiscal superior y pidió que no le pregunten nada: “Fui al examen sin saber”

Video encontrado durante un allanamiento confirma los nexos de la suspendida fiscal en el Ministerio Público. | Punto Final

Los cuestionamientos contra Elizabeth Peralta continúan. Durante el allanamiento ordenado en el marco de la investigación que se le sigue junto a Andrés Hurtado, el Ministerio Público halló más que joyas, amenazas, anotaciones que registran montos sospechosos y artículos de lujo. De acuerdo a Punto Final, en la oficina de la suspendida fiscal superior de lavado de activos se encontró un video en el que se jacta de haber ascendido sin estudiar.

En el acta fiscal, donde se transcribió dicha grabación de 33 minutos, se consigna la conversación de la abogada con un hombre identificado como Alex, a quien le comenta del proceso para obtener el cargo que ostenta. Incluso, le mencionó que había hablado con Iván Noguera, hoy prófugo, a fin de que no le realice preguntas en la entrevista personal ante el jurado del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura en 2016.

“Yo te he dicho que llegaba a los consejeros. Yo llegaba a Guido [Ávila] porque es mi alumno en la San Martín. En conclusión yo me fui a dar el examen sin saber. Cuando fui a dar la entrevista, dos días antes ya había hablado con Iván Noguera, tal es así que me dice ‘¿qué quieres que te pregunte?’ y le dije ‘no me preguntes nada’”, mencionó.

Exconsejero es investigado por los delitos de tráfico de influencias y organización criminal en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. | Congreso

Efectivamente, Noguera no le preguntó nada durante la entrevista. Y, pese a que cuestionó su escasez de conocimientos básicos en dicha parte del proceso, el entonces presidente del CNM, Guido Ávila Grados, le tomó el juramento y le otorgó la cinta, la medalla y el título que la acreditó como fiscal superior.

“En el concurso había mucha envidia, querían que gane Marco Villalta”, le dice el interlocutor a Peralta, quien mencionó que él había cometido un error y que “Guido le tiene bronca porque le pidió un favor para una amiga que la tiene procesada”.

Sobre el examen del concurso público para cubrir plazas vacantes de fiscal adjunto supremo y fiscales superiores a nivel nacional, el hombre le comenta que se lo vendió a Judith Pinto y que ella lo habría vendido. “Parece que Julio quería meter a Judith y Villalta, y a ti te quería sacar, porque yo le dije bien claro que solo había dos plazas, pero me dijo que no porque tenía a una amiga”, agregó.

Curiosamente, en la etapa escrita, Elizabeth Peralta Santur obtuvo 83.71 puntos; mientras que Judith Pinto 84.71 y Marcos Villalta 94.43. Pese a que Pinto tuvo un mejor desempeño, no quedó seleccionada.

Video hallado por la Fiscalía revela que Elizabeth Peralta gestionó su ascenso. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

“Después del examen le agradezco a Max [Herrera] y me cuenta que Julio es el primero que corrió tirándome barro, pero yo me confié porque tenía a la mayoría”, detalló.

Al ser consultado por el dominical, Marcos Villalta admitió conocer a Peralta. No obstante, mencionó que existen incoherencias en lo expuesto en la grabación y que, sobre lo dicho por Judith, será ella quien deba responder.

“A la doctora Peralta todo el mundo la conoce, ella y yo hemos empezado desde adjuntos, provinciales y ahora que somos superiores. [¿Se ha contactado con la fiscal Elizabeth Peralta por involucrarlo?] No, para nada”, mencionó.

Cabe destacar que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) abrió procedimientos al nombramiento llevado a cabo por el extinto CNM. Aunque el caso de Marco Villalta es uno de los que se encuentra en revisión con decisión final pendiente, el nombramiento de Peralta no fue cuestionado por el organismo.

JNJ no cuestionó nombramiento de Elizabeth Peralta. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón) / JNJ

“Me llama Luna Galvez”

En el diálogo, la suspendida fiscal mencionó al legislador José Luna Galvez, fundador de Podemos Perú y actual congresista de la República. Expuso que el también investigado por presunto lavado de activos le propuso desayunar junto a Noguera y ella acudió.