Audios, joyas, amenazas y vouchers: Lo que se encontró durante los allanamientos a Elizabeth Peralta

La presunta participación de la suspendida fiscal Elizabeth Peralta en la trama de tráfico de influencias y sobornos continúa dando de qué hablar. En el marco de la investigación que se le sigue junto a Andrés Hurtado, el Poder Judicial ordenó un allanamiento a su vivienda y oficina. De acuerdo a Punto Final, en ambos lugares se hallaron objetos y documentos comprometedores.

En el acta fiscal, a la que tuvo acceso el dominical, se consignaron audios, videos, anotaciones que registran montos sospechosos, ropa de diseñador y artículos de lujo. Un hecho que generó alarma fue el hallazgo de una maleta con prendas y efectos personales. De acuerdo a la tesis del Ministerio Público, podría haber intentado fugarse; sin embargo, según Peralta, había preparado el equipaje al anticipar su posible detención.

¿Qué se encontró en la vivienda de Elizabeth Peralta?

En el documento relacionado con la diligencia al interior de la vivienda de la suspendida fiscal se consigna la presencia de joyas de uso personal, nueve relojes, unos lentes marca Fendi valorizados en 400 euros, un saco de la marca Zara, un vestido color negro del diseñador francés Guy Laroche. Además, una videograbadora con caset en su interior, una billetera marca Renzo Costa y una caja de Versace con ocho perfumes al interior:

Bulgari Non jasmin Noir de 75 ml eau de toillet, sin sellar 212 Sexy Caroline Herrera 100 mil sellado 212 NYC Caroline Hererra 60 mil sellado Forever Eliazbeth 100 ml sellado Versace Bright Crystal 90 ml sellado J’adore Dior 100 mil sellado Lavie Est Bella Lancome 100 ml sellado Acqua Di Gio Giorgio Armani 100 ml sellado

Además, se recopilaron documentos referentes a un préstamo de 335 mil soles. Lejos del importante monto solicitado, la sorpresa se da en la forma de pago en tiempo récord. Entre los depósitos se reportan tres prepagos de 15, 32 y 232 mil soles.

¿Qué halló la Fiscalía en la oficina de Elizabeth Peralta?

Mientras el allanamiento en su vivienda se realizaba, otro equipo fiscal se encontraba en su oficina. Al interior se hallaron dispositivos de almacenamiento externo y una carta amenazante, en la que se lee: “Le dejo este USB, doctora, para que reflexione. Yo no soy rencoroso y jamás pensé utilizar estos videos, pero, como yo le dije, ya tengo experiencia con personas como usted. Que cuando quería que le venda el examen me rogaba y se hacía la buena, pero ahora que ya está en el poder, me botas de tu casa como delincuente”.

“Yo he estado en la cárcel por narcotráfico, no por ladrón ni por estafador. Tengo grabado todo, desde que me dio el adelanto en su carro con su hijo. Yo no tengo mucho que perder. Tengo familia en la Policía Anticorrupción y he estado averiguando. Al final, me acojo a la colaboración eficaz. Cumpla con su palabra, así como yo le cumplí a usted”, sentencia el escrito.

A ello se suman audios en los que, según la transcripción, habría coordinado ascensos con el desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura que habría ayudado a Joaquín Ramírez.