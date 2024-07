La reacción de Pamela López a las incómodas preguntas de ‘Amor y Fuego’

La reacción de Pamela López a incómodas preguntas de 'Amor y Fuego'. | Willax TV.

Pamela López, conocida figura pública, sigue siendo el centro de atención debido a la reciente ruptura de su matrimonio con el futbolista Christian Cueva. Aunque López ha optado por no hacer declaraciones directas sobre el fin de su relación, sus reflexivos mensajes en redes sociales han captado la atención de sus seguidores y de los medios de comunicación. Sin embargo, no esperaba encontrarse cara a cara con las cámaras del programa ‘Amor y Fuego’.

El miércoles 10 de julio, en la última edición del programa de espectáculos de Willax Televisión, se revelaron imágenes exclusivas de Pamela López. En el video, la aún esposa de Christian Cueva se mostró seria y evasiva ante las preguntas del reportero. A pesar de los esfuerzos del equipo de ‘Amor y Fuego’, López no se inmutó al escuchar los nombres de su expareja ni de Pamela Franco, la mujer con quien Cueva ha sido vinculado recientemente.

“¿Pamela, tenías conocimiento de la publicación que hizo Cueva? ¿Pamela, nada que decir al respecto? ¿Pamela, algo que decir sobre Pamela Franco?”, fueron algunas de las preguntas iniciales del reportero. Sin embargo, Pamela López optó por el silencio, caminando rápidamente hacia su camioneta para evitar los cuestionamientos.

Pamela López rompió su silencio.

El equipo de ‘Amor y Fuego’ continuó con sus intentos de obtener una respuesta, preguntándole si responsabilizaba a Pamela Franco por la ruptura de su matrimonio o si consideraría perdonar a Christian Cueva. A pesar de la insistencia del reportero, López mantuvo su postura de no responder y se marchó sin pronunciar palabra alguna.

Recientemente, Pamela López compartió un mensaje contundente en sus redes sociales que parecía estar dirigido a Christian Cueva. “Un narcisista va a hablar de ti así. Una personalidad narcisista nunca relatará los eventos desde el momento en que comenzó a maltratarte. No habrá mención alguna de las manipulaciones, humillaciones, ni los abusos constantes que te infligió”, se lee en el inicio de su publicación.

El mensaje continuaba describiendo el comportamiento típico de un narcisista, presentándose como la víctima y buscando la simpatía de los demás. “El narcisista se presentará como la víctima, la persona que fue injustamente atacada. Se describirá como vulnerable, tratando de ganar la simpatía y la validación de los demás (...) No hablará de sus acciones previas ni de las provocaciones meticulosas que te llevaron al límite”, concluyó López en su publicación.

Christian Cueva pide el perdón a Pamela López por IG.

Christian Cueva abandonó la casa de Pamela López

En una reciente emisión de ‘Magaly TV La Firme’, la conductora Magaly Medina reveló detalles impactantes sobre la vida sentimental de Christian Cueva. Según Medina, el futbolista ha confirmado su separación de Pamela López, su aún esposa y madre de sus hijos, y ya no reside con ella. Esta noticia llega tras un comunicado público de Cueva anunciando su separación y después de ser visto en el cumpleaños de la cantante de cumbia Pamela Franco, lo que ha generado un gran revuelo mediático.

Medina informó que Cueva está en busca de un nuevo departamento o casa para vivir como soltero. “Este fin de semana investigamos y él ya no está durmiendo bajo el mismo techo en la casa que compartía con Pamela López. Esto podría ser algo que le prometió a Pamela Franco. Ella le habrá dicho, ‘bueno, ahora demuéstrame’, y él hizo el comunicado diciendo que ya no está con la madre de sus hijos. Ahora ya no duerme en la casa de la madre de sus hijos y está como solitario por ahí”, indicó Medina.

Pamela López, por su parte, ha mantenido un perfil bajo en medio de esta controversia. Aunque ha compartido mensajes reflexivos en sus redes sociales, no ha hecho declaraciones directas sobre su ruptura con Cueva. Estos mensajes han sido interpretados por muchos como indirectas hacia su exesposo y su situación actual.

Christian Cueva se mudó de casa tras separarse de Pamela López.