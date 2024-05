PNP liberó a sujeto acusado de disfrazarse de colegiala para acercarse a alumnas de un colegio de Trujillo

Video: 24 Horas

La Policía Nacional del Perú (PNP) intervino a un hombre de 38 años el pasado 14 de mayo, tras recibir varias denuncias de padres de familia. El intervenido, identificado como Julio Chávez Valverde, es acusado de vestir uniformes escolares de diversas instituciones educativas en la ciudad de Trujillo, en la región La Libertad, para acercarse a menores de edad.

Según la información dada por el noticiero 24 Horas, Chávez Valverde fue captado por cámaras de seguridad en varios puntos de la ciudad, lo que permitió a las autoridades ubicarlo y detenerlo en menos de 72 horas. Al momento de la intervención, el sujeto vestía un uniforme escolar y se encontraba en unas calles aledañas al Colegio Nacional Santa Rosa, el cual es exclusivo para niñas.

Liberado por falta denuncias

Testigos afirmaron que el sujeto intentaba obtener selfies con varias de las alumnas de la referida institución escolar. El hombre tuvo que ser traslado a la comisaría de Buenos Aires para las diligencias correspondientes. No obstante, fue liberado al poco tiempo debido a que no existían denuncias formales en su contra que permitan su detención prolongada.

“No está enmarcado dentro de algún tipo de delito. Hay que ser claro con esto. Solo es una persona que estaba vestida con características de un uniforme de colegiala. No hay una conducta punible para atribuirle a esta persona”, mencionó el mayor PNP José Luis Rebaza, comisario de dicha dependencia, en diálogo con RPP Noticias.

Un sujeto de 38 años de edad se viste con uniforme escolar y ronda por los colegios de la ciudad de Trujillo | Foto captura: PNP

Rebaza añadió que se ha iniciado una investigación para prevenir futuros incidentes y proteger a la población estudiantil. El comisario también señaló que la identificación del sujeto permitirá una mejor vigilancia en la zona, aunque enfatizó que la situación no quedará impune.

¿Qué dijo el intervenido?

Julio Chávez Valverde admitió que se vistió de colegiala en varias ocasiones, y también que acudió a las calles cercanas a los colegios para entablar conversación con los menores, y que todo esto es parte de un ‘fetiche’ suyo. Además, confesó que hacía estas prácticas al menos una vez al día, recorriendo diversas áreas de Trujillo.

Otros casos

Un hombre de 31 años fue detenido por serenos y agentes de la Policía Nacional del Perú, quienes lo detectaron vestido de escolar a los alrededores del colegio Champagnat, en Surco. (Foto: Composición - Infobae Perú/Renato Silva/TV Perú)

Es necesario enfatizar que este no es el primer caso que se da en el país. En abril pasado, la PNP intervino a Gonzalo Daniel Gómez Narváez, de 35 años, por las calles del distrito de Surco. El sujeto, quien llevaba puesto un uniforme escolar y peluca, dio declaraciones contradictorias ante las autoridades.

“Estudié en la Rosales Santa Rosa, no estuve en el Champagnat, no crean que estudié ahí, solo estaba al costado. Lo que pasa es que yo amo a mi colegio (...) Yo fui al colegio Jorge Chávez porque ahí estudia mi sobrina”, indicó el hombre intervenido, quien no supo justificar por qué iba vestido con un uniforme escolar.

Sujeto ingresa a colegio de Huancayo vestido de escolar

Un año antes, otro hecho similar se produjo en Huancayo, cuando se detuvo a un hombre que se disfrazó de escolar para ingresar a un colegio de mujeres ‘Rosa de América’ de la ciudad de Huancayo. César Walter Solís Calero, de 40 años de edad, estaba vestido con falda, trenzas y una chompa de la institución educativa cuando fue descubierto por la subdirectora en uno de los servicios higiénicos de las menores.

El sujeto quien indicó que solo quería “tomar una foto” fue interceptado por los padres de familia del colegio quienes lo pusieron a disposición de las autoridades policiales. Entre las pertenencias del detenido se encontraron uniformes de otras instituciones educativas a las que ya habría ingresado antes para grabar a menores de edad.